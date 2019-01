Még idén tavasszal, az EP-választások előtt megalakul az Európai Civil Együttműködési Tanácskozás – jelentette ki Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában. A Civil Összefogás Fórum alapítója elmondta: a testület a civil társadalom erejét hivatott megmutatni. Céljuk nyomást gyakorolni az EP-re azokban az ügyekben, amelyek az európai és magyar közjót érintik. Az elmúlt öt évben ugyanis a polgári kezdeményesek java Jean-Claude Juncker fiókjában végezte.

Üzent Judith Sargentininek a Civil Összefogás Fórum (CÖF). A szervezet nyílt leveléhezpár nap alatt 7100-an csatlakoztak és több mint 60 egyesület, alapítvány is kifejezte egyetértését.

Csizmadia László ennek kapcsán elmondta: jó lenne, ha az újévvel egy új Európai Unió (EU), benne az Európai Bizottsággal (EB) és az Európai Parlamenttel (EP) tudomásul venné a népfelség elvét.

Tóth Kriszta kérdésére kifejtette: a Békemenet nem egy könnyű hadtest, hanem egy nehéz tüzérség. Nem lehet elővenni minden apró történésnél, még akkor sem, ha a politikai kultúrát mélybe taposó tüntetésekről van szó. Már most is napi szinten 50-60 levelet kapnak, amennyiben ez a szám a két-háromszorosára nő, akkor az már jelzi, hogy nagy baj van.Csizmadia László jelezte: figyelik az eseményeket, hogy továbbra is fenntartható-e a közrend nyugalma, illetve, hogy készülnek-e az állami intézmények elleni atrocitások, és ha úgy ítélik meg, akkor lesz Békemenet.

Leszögezte: a Békemenet célja, hogy békét sugározzon. Nem valami ellen, hanem valami mellett szokták sétálni – jelentette ki.