A román államfő elnöki rendelete két miniszteri tisztség megüresedéséről

2019. január 3. 21:05

Klaus Iohannis román államfő kiadta csütörtökön az elnöki rendeletet két miniszteri tisztség megüresedéséről, tudomásul véve Paul Stanescu regionális fejlesztési miniszter és kormányfő-helyettes, illetve Lucian Sova közlekedési miniszter lemondását.

A jobboldali elnök ezzel a - hetek óta halogatott - döntéssel az alkotmánybíróság határozata alapján járt el, miután a taláros testület megállapította, hogy Iohannis alkotmányos konfliktust idézett elő, amikor nem hajtotta végre a Viorica Dancila szociáldemokrata kormányfő által kért minisztercseréket.

Az elnök azonban egyelőre csak részlegesen hajtotta végre az alkotmánybíróság döntését, amely azt is előírta számára, hogy "haladéktalanul" adjon indoklással ellátott írásos választ a miniszterelnöknek az általa előterjesztett miniszteri jelölésekre.

Bár az alkotmánybíróság december 20-án példátlan gyorsasággal, már döntése másnapján közzétette indoklását és ezzel hatályba léptette a kormányátalakítással kapcsolatos határozatát, Iohannis - a karácsonyra és újévre hivatkozva - a miniszterek lemondásának "haladéktalan" tudomásul vételével is várt csaknem két hetet, az pedig továbbra is kérdéses, kik és mikor tölthetik be a megüresedett miniszteri tisztségeket.

Dancila decemberben arra hivatkozva próbálta sürgetni Iohannist, hogy január elsejétől Románia veszi át az Európai Unió soros elnökségét, és a kormánynévsor nem lehet "hiányos". Az államfő azonban állítólag már akkor jelezte neki, hogy jelöltjeit nem fogja kinevezni.

A bukaresti kormány átalakítása körüli politikai csata még novemberben kezdődött. Akkor a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) nyolc minisztere lecseréléséről döntött, de két miniszterjelöltjét Iohannis elutasította, majd amikor a kormányfő helyettük két újabb jelölttel állt elő, az elnök elnapolta a döntést arra hivatkozva, hogy a PSD túl sűrűn váltogatja minisztereit, és annyira türelmetlen, hogy még az elutasítás indoklására sem kíváncsi.

A PSD kormányát nyíltan bíráló jobboldali elnök a lehető legtöbb kellemetlenséget jelentő minisztercseréket tagadta meg, amikor a nyolc jelölt közül csak hatot iktatott be és elutasította a PSD egyik kulcsemberének számító Lia Olguta Vasilescu volt munkaügyi miniszter kinevezését, illetve a PSD-elnökét nyíltan bíráló Paul Stanescu kormányfő-helyettes leváltását.

Az alkotmánybíróság decemberi határozata nem írta elő Iohannisnak, hogy kinevezze Dancila két újabb miniszterjelöltjét, viszont egy 2008-ban hozott precedensértékű határozata szerint az elnöknek egyszer van joga - indokoltan - elutasítani a miniszterelnök által javasolt miniszterjelölt kinevezését, a második jelölt beiktatását nem tagadhatja meg.

MTI