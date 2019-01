Viharos erejű szél söpört végig az országon

2019. január 3. 21:59

Itthon is igazi tél van, és az előrejelzések szerint egy darabig marad is. Csütörtökön még főleg a viharos északi szél okozott kellemetlenséget, közben pedig többfelé voltak hózáporok. A Balaton és a Velencei-tó déli partja megint úgy néz ki, mintha egy mesebeli helyszín lenne. Jobb már most felkészülni a télies folytatásra: holnap estétől országos havazás kezdődik.

Jég borítja a Velencei-tó partját a kicsapódó hullámok miatt. Gárdonynál több mint 50 kilométer/órás széllökéséket mértek napközben. A tó környéke szinte teljesen üres volt, bár voltak akiket a zord idő sem rettentett vissza egy kis sétától.

A Balaton déli partján napközben az erős szél csaknem egy méteres hullámokat gerjesztett. A környező padokról és korlátokról is hosszú jégcsapok lógtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakembere szerint az erős szél egy ciklonnal érkezett hozzánk.

Balatonfüreden a szél mellett már a hó is nehezítette a közlekedést. A környéken volt, hogy napközben 60 kilométer/órás szél tombolt. Sokan már most felkészültek arra, hogy újra visszatér a tél. Sopronban délutánig 1-2 centiméter hó esett, így volt mit felkavarnia az erős szélnek.

Az előrejelzések szerint péntek estére állhat el az erős szél, közben pedig havazás is kezdődik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat emiatt Győr-Moson-Sopron és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

