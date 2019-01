MSZP: a kormány hazudik a Sargentini-jelentést cáfoló dokumentumban

2019. január 4. 15:49

Az MSZP szerint a kormány hazudik a Sargentini-jelentés állításait cáfoló dokumentumban.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a kormány által összeállított 131 oldalnyi dokumentumban csúsztatások, ferdítések és hazugságok szerepelnek.

Szerinte hazugság, hogy a jelentést megelőzően nem volt megfelelő helyszíni tényfeltáró vizsgálat, a kormány elkötelezett a sokszínű tájékoztatás és a médiapluralizmus mellett, a civil szervezetek ellen hozott törvény nem stigmatizál, kiválóak az ország szociális és gazdasági mutatói, valamint magas a korrupciós ügyek felderítésének aránya.

Ezzel szemben az anyag nem szól Tiborcz István cégének, az Eliosnak az ügyéről, továbbá arról, hogy Magyarország a szociális mutatók terén az európai országok utolsói között szerepel, valamint hogy Hollik István kormányszóvivő maga matricázta fel a kormányt kritizáló civil szervezetek postaládáit - folytatta Ujhelyi István, hozzátéve: a jogállamisági vizsgálat indulása miatt intőt és elégtelent adnak Trócsányi László igazságügyi miniszternek és a kormánynak.

Azt mondta, Trócsányi Lászlónak - aki a májusi európai parlamenti választásokon a Fidesz listavezetője - azért is jár az elégtelen, mert személyesen is blokkolja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, ami alapján felvetődik az a kérdés is, hogy a miniszter és kollégái Orbán-rendszerét vagy Magyarország egészét kívánják képviselni az Európai Unióban.

MTI