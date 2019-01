M0-s befejezése: itt az igazi meglepetés

2019. január 6. 13:11

A legújabb terület-fejlesztési térképről eltűnt az M0-s nyugati szakasza – szúrta ki a G7.hu.

A Magyar Közlöny december 30-ai számában számos út- és vasútfejlesztési tervet átírt a kormány, ebből úgy tűnik, hogy a kormány lemondhatott az M0-s pilisi hegyeken átvezető szakaszáról, amely nemcsak természetvédelmi területeken haladt volna át, de a domborzati viszonyok miatt rendkívül drága is lett volna.

A legújabb kormányzati elképzelések megvalósulása esetén is bezárulna az autópálya gyűrű Budapest körül, de nem kör, hanem inkább egy zsák alakja lenne, és nem végig M0-snak hívnák. A budai oldalon az M100-as és M10-es utak zárnák le ugyanis az M0-ból és az M1-ből álló körutat - írja a lap.

A dokumentum szerint az M100-as autóutat, amely Esztergomot kötné össze az M2-es autópályával akár 2020-ban is elkezdhetik építeni, 2022/2023-ra pedig már át is adhatnák.

A másik újítás az lenne, hogy megépülne Kesztölc és Budapest között az M10-es néven tervezett út, kiváltva a számos településen át vezető, rendkívül túlterhelt 10-es utat, és megépül a 10-es út és a 11-es út közötti M0 szakasz is. Az M0-s ilyen bővítése pedig az eredeti terveknél jóval kevesebb pénzébe kerülne az adófizetőknek.

A G7 ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy bár az országos területrendezési terv térképéről eltűnt az M0-s nyugati szektora, magában a területrendezési tervben továbbra is ott van még a legújabb módosítás szerint is, ami azt mutathatja, hogy az eredeti tervekről sem mondott még le teljesen a kormányzat.

napi.hu