Sallai R. Benedek „versenyfetrengőknek” nevezte Hadházyékat

2019. január 6. 15:37

Ismét bírálta volt párttársait Sallai R. Benedek. Az LMP egykori elnökségi titkára „versenyfetrengésnek” nevezte, amit az MTVA székházba bejutott országgyűlési képviselők csináltak. Sallai R. Benedek úgy fogalmazott: szégyelli magát azért, hogy a munkájával ilyen embereknek segített mandátumhoz jutni.

„Az ultragáz kifejezés finoman fejezi ki azt a lesújtó, hihetetlenül kínos, roppant módon szégyenletes viselkedést, ahogy ezek a képviselők viselkedtek. Nulla méltóság, nulla tisztesség, csak a balhé keresése, csak a szereplésvágy és a versenyfetrengés” – ezt írta szombaton Sallai R. Benedek arról, ahogyan az ellenzéki politikusok decemberben az MTVA székházában viselkedtek.

Az egykori LMP-s képviselő úgy fogalmaz: „kínos, hogy Hadházy mandátumtolvaj Ákos és Szél mandátumtolvaj Bernadett, és a DK-s és MSZP-s bohócbrigád úgy érzik, nekik mindent szabad. Ők országgyűlési képviselők, ezért bemehetnek oda, ahová nem lehet. Hozzájuk nem lehet érni. Nekik mentelmi joguk van, ők csinálhatnak bármit.”

Szombaton több ellenzéki hírportál is szenzációként és eltitkolt felvételként tette közzé például azt a videót, ahol az őrök megpróbálják kivinni a DK-s Varju Lászlót az MTVA székházából, miután a képviselő többször is be akart rontani a stúdiókba, megzavarva ezzel az üzem rendeltetésszerű működését. Az egyik felvételen az is látszik, ahogy az őt kivezetni próbáló őr lába elé teszi a sajátját, majd összekulcsolja, amitől a biztonsági őr szinte átesik rajta.

Végül egy másik őrnek kell lefejtenie Varju László lábát a kollégájáról. A DK-s képviselő ezután azt mondogatja, hogy nem hajlandó felkelni a földről.

Varju Lászlón kívül több ellenzéki képviselő is a földön fekvést választotta. A padlóról a szintén volt LMP-s Hadházy Ákos sem akart felállni, amikor a korlátmászás és a rendbontás után őt is ki akarták vezetni az épületből. Percekig a földön fekve mutogatta képviselői igazolványát, az akció előtt pedig egyértelmű mosoly látható Hadházy Ákos arcán.

Mint ismeretes, Sallai R. Benedek akkori LMP-s képviselő és Hadházy Ákos között áprilisban annyira elfajult egy nézeteltérés, hogy annak során Hadházy Ákos – azóta sem derült ki, pontosan hogyan – székestől a földre esett. Sallai R. Benedek akkor azt mondta: nem bántotta Hadházy Ákost, a volt társelnök viszont még a földön fekve is provokálta őt.

„Odaléptem hozzá, talán éppen a vállához értem, lecsúszott a székről azt’ összehúzta magát a földön. (…) Amikor elhagytam a termet, akkor még beszélt hozzám folyamatosan a földről, akkor is provokált” – mondta az eset után Sallai R. Benedek.

„Szégyellem magam, hogy a munkám egyetlen percével is hozzájárultam, hogy ilyen emberek mandátumhoz jussanak, de legalább örülök, hogy ezen kínos ellenzékhez már semmi közöm nincs” – fogalmazott most Sallai. Azt írja: „Földön fetrengve, dulakodással, hasmutogatás közben majd valaki elhiszi, hogy ezek képesek lennének országot vezetni? Felkelni sem képesek a földről. Szemlesütve szégyenkezem, hogy ezekkel az emberekkel egy padban ültem, hogy ezekkel együtt csináltam bármit is és akaratlanul tévesztettem meg embereket, hogy ezekre érdemes szavazni.”

hirado.hu - MTI