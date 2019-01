Nyomoz a rendőrség a szögekkel átszúrt húsdarabok ügyében

2019. január 7. 17:10

Szögekkel, tűkkel átszúrt húsdarabokat szórt ki valaki egy budapesti parkban. Egy kutya már evett is belőle, az utolsó pillanatban mentették meg az életét. Ráadásul nemcsak az állatok vannak veszélyben, találtak ugyanis már a játszótér mellett is ilyen átszúrt húst. Szerencsére gyerek még nem sérült meg. A rendőrség nyomozást indított. Dühösek a kutyák és a kutyatulajdonosok is Újlipótvárosban. Az elmúlt hetekben szinte minden nap találtak a földön olyan virslit, kolbászt, vagy fasírt darabot, amit valaki tűvel szúrt át.

Kiss Réka kutyatulajdonos elmondta, hogy amióta ezek az esetek előfordultak, azonnal kiszedi a kutyája szájából azt, amit a földről felszed. De fél, hogy egyszer nem reagál elég gyorsan. „Most így jobban odakapok, hogy mit csinál, feleszik e valamit, mert ugye az nagyon nagy baj lehet, és ugye egy pillanat alatt meg is eszi, amit talál” – mondta.

MTI