Macron megfenyegette az erőszakos tüntetőket

2019. január 7. 17:59

Ismét zavargásba torkollott a sárgamellényesek szombati tüntetése Franciaországban: az AFP francia hírügynökség párizsi tudósítója szerint az összecsapások a rendvédelmi szervekkel a polgármesteri hivatal közelében alakultak ki, mégpedig azután, hogy a kezdetben békésen vonuló aktivisták kövekkel és palackokkal dobálták meg a rendőröket, akik erre könnygázzal válaszoltak.

A francia fővárosban a Nemzetgyűlés és a Musée d’Orsay környékén is könnygázt vetettek be a hatóságok, illetve rendőrök zártak le egyes hidakat a Szajnán. A turisták tömegesen menekültek a helyszínről, tájékoztatott a távirati iroda. Az AP közben arról számolt be, hogy Benjamin Griveaux kormányszóvivőt úgy kellett kimenekíteni a hivatalából, miután a sárgamellényesek megrongálták az épület főbejáratát.

– Nem engem támadtak meg, hanem a francia intézményeket, a kormányzat demokratikus formáját – kommentálta az eseményeket Griveaux, aki egyébként épp egy nappal korábban, pénteken jelentette be, hogy Emmanuel Macron elnök kész a lakosság követeléseinek megfelelő, mélyreható átalakításokra.

Rendőrök szombat este a Champs Elysées-n Foto: Michel Euler / AP Photo / dpa

A francia elnök – aki sokáig csak hallgatott a sárgamellényesek akcióiról – az új év első tüntetéshullámát a Twitteren véleményezte. – Ismételten szélsőséges, erőszakos támadás érte a köztársaságot, annak őrzőit, képviselőit és szimbólumait… Igazságot fogunk szolgáltatni – írta Macron, akinek a lemondatása továbbra is a demonstrálók egyik fő követelése.

Az elnök számára némi megnyugvást jelenthet, hogy beszámolók zöme – a zavargások ellenére – kisszámú tüntetőről szólt. A BFMTV televíziós csatorna például hozzávetőleg 3500 sárgamellényes párizsi megmozdulásáról tudósított. A FranceInfo közszolgálati rádió pedig úgy tudja: a tüntetők száma városonként néhány tucattól mintegy ezerkétszáz főig terjedt. Információik szerint tiltakozó akciókra került sor Bordeaux, Toulouse,

Rouen és Lyon városokban, míg Beauvais és Montpellier településeken a rendőrök szintén könnygázzal oszlattak. Christophe Castaner belügyminiszter ugyancsak beszámolt az erőszakcselekményekről, és ötvenezerre becsülte a Franciaország-szerte tiltakozók számát.

És a Diadalívnél Foto: Michel Euler / AP Photo / dpa

Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Foto: BERTRAND GUAY / AFP

magyaridok.hu - MTI