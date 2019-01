Erdogan: Törökországnak van terve a béke helyreállítására Szíriában

2019. január 8. 09:23

Törökországnak van terve a béke helyreállítására Szíriában – ezzel a címmel jelentetett meg Recep Tayyip Erdogan török államfő véleménycikket, amely a The New York Times című napilap internetes oldalán jelent meg hétfő délután.

A szíriai hosszú távú békesség és stabilitás megteremtéséhez szükséges átfogó stratégiát Törökország vezetésével lehet megvalósítani – állította cikkében a török államfő.

Recep Tayyip Erdogan a The New York Timesban is egyetértését fejezte ki Donald Trump amerikai elnök csapatkivonási tervével, de leszögezte: az amerikai katonák kivonását körültekintéssel kell megtervezni és „a megfelelő partnerekkel” együttműködve kell végrehajtani az Egyesült Államok, a nemzetközi közösség és a szíriai nép érdekeit is védelmezve. „Törökország, amely a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, az egyetlen állam, amelynek megvan a hatalma és az elkötelezettsége is e feladat elvégzéséhez” – hangsúlyozta a török politikus.

Erdogan emlékeztetett arra: 2016-ban országa elsőként küldött szárazföldi csapatokat az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen Szíriába, és a török hadsereg zárta el a NATO-országok határaihoz vezető utakat a terroristák előtt, terrortámadásokat akadályozva meg ezzel Törökországban és Európában egyaránt.

A török államfő felidézte azt is, hogy a szíriai Rakkában és az iraki Moszulban harcoló koalíciós erőkkel ellentétben – amelyek nagyon nagy részben légicsapásokkal igyekeztek felszámolni a terrorszervezetet – a török csapatok és a Szabad Szíriai Hadsereg harcosai az Iszlám Állam egyik központjának számító Al Bab városában, házról házra jártak és úgy űzték ki a terroristákat. Eközben – Erdogan szerint – a város infrastruktúrája nagyrészt érintetlen maradt és ez lehetővé tette, hogy az élet napokon belül visszatérhessen a normális kerékvágásba.

A török államfő leszögezte: változatlanul elhivatott abban, hogy vereséget mérjen az Iszlám Állam nevű terrorszervezetre és – ahogyan fogalmazott – „más terrorcsoportokra” is.

„Törökország átfogó stratégiát javasol a radikalizálódás okainak felszámolására” – fogalmazott Erdogan. Ennek első lépéseként egy úgynevezett stabilizációs erő létrehozását javasolja, amelynek szerinte a szíriai társadalom valamennyi rétegét magában kell foglalnia. Utalt arra is, hogy szerinte a háborús viszonyok közepette a szíriai fiataloknak nem volt más lehetőségük, mint hogy belépjenek a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoportba, amely – mint írta – nem más, mint a Kurd Munkáspárt (PKK) szíriai csoportja. Erdogan arra is emlékeztetett, hogy a PKK-t mind Törökország, mind az Egyesült Államok terrorszervezetként tartja számon.

Erdogan fontos teendőként említette valamennyi szíriai közösség megfelelő politikai képviseletének megteremtését is, és utalt arra, hogy a Szíria északi részén élő kurd közösségek politikai képviseleteiben (a helyi önkormányzatokban) helyet kell kapniuk más társadalmi csoportoknak is.

Törökország együtt akar működni és egyeztetni akarja cselekedeteit a szövetségeseivel és barátaival – szögezte le Recep Tayyip Erdogan. Fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy Törökország az egyetlen állam, amely képes együttműködni Szíriában mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal.

MTI