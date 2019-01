Megbukott a katonai puccs Gabonban

2019. január 8. 18:07

Sikertelen katonai puccs zajlott hétfő hajnalban a közép-afrikai Gabonban. A kormány délutáni bejelentése szerint a rend röviddel azután állt helyre, hogy öt katona behatolt az állami rádió és tévé székházába, ahol egyenes adásban olvasták fel az Ali Bongo elnök megbuktatására vonatkozó követelésüket. A rádióban közleményt beolvasó katonatiszt a köztársasági gárda főparancsnok-helyetteseként és egy ifjúsági mozgalom vezetőjeként mutatkozott be, írta a távirati iroda.

Sajtóbeszámolók alapján a felhívásra „mindössze” háromszáz helyi érkezett a libreville-i épülethez, a lázadócsoportot a kormány katonái könnygázzal oszlatták szét. Az AFP hírügynökség arról is tudósított, hogy lövések dördültek el a székháznál, és hogy valamennyi, hatalomátvételt követelő katonát őrizetbe vették. Az Afrikai Unió (AU) is reagált a történtekre, az AU Bizottságát vezető Musza Faki Mahamat a Twitteren azt írta: a szervezet határozottan elutasít minden, a hatalom alkotmányellenes megváltoztatására irányuló törekvést.

Röviddel a hatalomátvételi kísérlet után. Öt katona hatolt be a közmédia székházába Fotó: Europress/AFP

A közép-afrikai, kőolajban gazdag Gabont a hatvanas évek végétől a Bongo-dinasztia irányítja. A jelenlegi elnök, Ali Bongo Ondimba 2009-ben apja halála után került hatalomra, és azóta is az ország hivatalos irányítója, annak ellenére, hogy tavaly októberben agyvérzést szenvedett és jelenleg is Marokkóban ápolják. A betegség miatt a köztársasági elnök jogköreit most Gabon miniszterelnöke és miniszterelnök-helyettese gyakorolja, emlékeztetett a France 24 hírcsatorna.

Ali Bongo személye amúgy is megosztja a lakosságot: szakértők szerint az 59 éves politikus édesapjánál jóval kevesebb karizmával bír, ráadásul Franciaországban folytatott jogi tanulmányokat, így egyet sem ismer a helyi nyelvjárások közül.

A megítélését tovább rontja, hogy luxuséletvitelt folytat egy olyan országban, ahol a lakosság közel egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Bongót egyébként majdnem megbuktatták 2016-ban: az elnökválasztáson mindössze pár ezer szavazaton múlott az újraválasztása. A véres összecsapásokkal tarkított voksolást az Európai Unió is sérelmezte, mondván, hogy választási rendellenességek is hozzájárulhattak az államfő győzelméhez.

