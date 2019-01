Javított a magyar kilátásokon a Világbank

2019. január 9. 12:17

Már az összes jelentős nemzetközi szervezet felfelé javította Magyarország 2018-as gazdasági növekedésének a mértékét. A sort most a Világbank is folytatta: 0,5 százalékponttal emelte a tavaly júniusi prognózisához képest hazánk gazdasági növekedését.

Nyilvánosságra hozta a Világbank „A globális gazdasági kilátások 2019” című kiadványát. Ebben – a Világbank nemzetközi szakértői – már 4,6 százalékra teszik a hazai gazdaság 2018-as növekedési ütemét – tájékoztatta közleményében a hirado.hu-t a Pénzügyminisztérium.

Közölték, a Világbank kiadványának alcíme – Sötétedő égbolt – is jelzi, hogy az elemzők számos olyan tényezővel számolnak, amelyekből lassuló globális fejlődésre lehet következtetni. Az idei évre 2,9 százalékos, 2020-ra pedig 2,8 százalékos GDP-növekedést valószínűsítenek a világgazdaságra adott előrejelzésükben. A tavalyi gyors növekedés után fokozatosan lassul az ütem, és jelentős kockázatok fenyegetik a növekedést az elemzés szerint. A globálisan lassuló növekedéssel szemben hazánkban maradhat a magasabb ütemű növekedés.

Kedvező növekedési hatások

A mérsékelt infláció és az alacsony kamatok továbbra is kedvezően hatnak a növekedésre Magyarországon – olvasható az elemzésben. A Pénzügyminisztérium szakértői mindehhez hozzátették: az egyre bővülő fogyasztás és az erősödő piaci szolgáltatások, valamint a beruházási ráta folyamatos emelkedése továbbra is lendületben tartja a magyar gazdaságot. Ezek továbbra is biztosíthatják, hogy a négy százalékot jelenleg jóval meghaladó növekedési szint a következő években is négy százalék körül alakuljon.

A Pénzügyminisztérium a következő évekre vonatkozó, konzervatív világbanki prognózis felfelé történő korrekciójára számít, tekintettel arra, hogy a Világbank – elismerve a magyar gazdaság eredményeit – az elmúlt 12 hónapban összességében 0,8 százalékponttal javította a 2018-as magyar növekedésre vonatkozó előrejelzését is. A Pénzügyminisztérium arra is felhívja a figyelmet, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya 2011 óta folyamatosan javult. Az elmúlt hét év során végrehajtott csaknem tízszázalékos adósságcsökkentés az EU-tagállamok egyik legjelentősebb eredménye.

Minden szervezet javított

A tárca a legfrissebb adatok kapcsán arra is emlékeztetett, hogy tavaly ősszel szinte minden jelentős nemzetközi szervezet felfelé módosította a magyar gazdaság kilátásait: az Európai Bizottság 0,3, az OECD és az IMF 0,2, míg az EBRD 0,5 százalékponttal emelte meg a 2018-ra várható magyarországi GDP-növekedési adatot.

