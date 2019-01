Kovács Zoltán reagált a brüsszeli cikkre

2019. január 9. 16:24

Tényalapú újságírás helyett politikai elfogultság

A Politico internetes oldal közölt egy angol- és magyar nyelven megjelenő írást, melyben a magyarországi politikai helyzetről és a helyi európai parlamenti (EP-) választási kampányról írtak. Ennek kapcsán fogalmazott meg véleményt a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az abouthungary.hu portálon. Kovács Zoltán bejegyzésében leszögezte: a szerzők nem valódi újságírók, hanem politikai partizánok.

Az államtitkár szerint a szerzőket és a számukra segítséget nyújtó forrásokat ismerve semmi meglepő nincs abban, hogy a Politico cikke tele van torzításokkal és ténybeli hibákkal.

Kovács Zoltán példaként a Munka Törvénykönyvének módosításáról szóló részt is felhozta, emlékeztetve arra, hogy hamis az az állítás, hogy az új munkaügyi szabályok mindenkit kényszerítenének majd arra, hogy hetente további nyolc órát dolgozzanak. Az államtitkár szerint a brüsszeli portál szerkesztői tévedtek, mert elfogult, tisztességtelen forrásokra támaszkodtak.

„A szerkesztők szerint az emberek majd úgy fognak emlékezni Orbán miniszterelnök úrra, mint az egyetlen uniós vezetőre, akik elment az új brazil elnök beiktatására. De ez sem igaz, hiszen a portugál elnök is jelen volt” – emlékeztetett a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

A Politico azt is írta, hogy a magyar miniszterelnök egy „titokban megszerzett” katonai repülőgépen ment Brazíliába. „Ez is helytelen állítás, ugyanis a repülőgép megszerzése hónapok óta nyilvános volt. Már a márciusi hírekben is szerepelt” – írja Kovács Zoltán.

„Hol van itt a titok, kedves szerkesztők?” – tette fel a kérdést az államtitkár.

Kovács Zoltán cikke teljes egészében elérhető az abouthungary.hu oldalra kattintva.

MTI