A Muraköz horvát megyévé alakulását ünnepelték Csáktornyán

2019. január 9. 22:53

A Muraköz Magyarországtól történő elszakadásáról hozott döntés 100-ik évfordulóját, valamint Horvátország nemzetközi elismerésének 27-ik évfordulóját ünnepelték a horvátországi Csáktornyán (Cakovec) szerdán a horvát kormány tagjai, a rendezvény fővédnöke Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő volt - számolt be róla a Medjimurske Novine című hírportál.

A horvát államfő kiemelte: a Horvátország 1992-es nemzetközi elismeréséről tartott ünnepélyes megemlékezése egyúttal elismerés azoknak is, akik száz évvel ezelőtt úgy határoztak, hogy Muraköz elszakad Magyarországtól. "A horvát népben mindig is élt az akarat, hogy politikailag is egyesüljön egy vérből és egy kultúrából való rokonaival - mondta Grabar-Kitarovic.

Az első világháború végen - amely évfordulóját nemrég Párizsban ünnepelték -, megteremtődtek a feltételek, hogy a muraköziek kinyilváníthassák politikai akaratukat, amelyet 1920-ban a trianoni békeszerződés erősítettek meg, hogy a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tartozzanak - hangsúlyozta. "Horvátország és a horvát nép számára ez nagy történelmi esemény, amiért 2005-ben a horvát parlament emléknappá nyilvánította Muraköz elszakadását Magyarországtól" - húzta alá.

Az első világháború végén Muraköz nemzeti tanácsa mozgósította a horvát nyilvánosságot és a horvát önkéntes hadseregek 1918-ban,

karácsony estéjén bevonultak a területre, amelyet az akkor már létező Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz "csatoltak". Csáktornya főterén 1919. január 9-én a nagy nemzeti gyűlés határozatot hozott arról, hogy elutasítják a magyar hatalmat, kilépnek a magyar államból, majd csatlakoznak Horvátországhoz.

A Muraköz hivatalosan 1920-ig, majd 1941 és 1945 között ismét Magyarországhoz - azon belül Zala megyéhez - tartozott.

A Muraközben 1910-ben 90 387 lakost számláltak össze, akik közül 82 829 horvát, 5766 magyar nemzetiségű volt. Az 1941-es visszafoglalás során - jelentős részben kényszerítő hatásra - a lakosság nagy része magyarnak vallotta magát.

Horvátország mindig magáénak tartotta a területet.

MTI