Nyomozás indult a Momentum elnöke, Fekete-Győr András ellen

2019. január 10. 14:03

Nyomozást indított a Központi Nyomozó Főügyészség Fekete-Győr András ellen, miután az füstgránátot dobott a rendőrök felé a decemberi tüntetésen. A Momentum elnöke ellen – két magánszemély mellett – a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is feljelentést tett. Fekete-Győr András már a Kossuth téri demonstráción is arról beszélt: szerinte a rendőrök provokálása, vagyis a füstgránát dobálás csak egy politikai véleménynyilvánítás.

Üvegekkel, sörösdobozokkal, petárdákkal és fütbombákkal is folyamatosan dobálták a tüntetők a Parlament épületét védő rendőröket a decemberi demonstrációkon. Az M1 felvételein jól látszott, ahogy néhány hangadó látszólag jól szórakozva, erővel a rendőröknek lökdösi a demonstrálók első sorait, közben trágár szavak kíséretében buzdítják egymást arra, hogy még nagyobb erővel feszüljenek a sorfalnak.

A tüntetők folyamatosan hergelték egymást. Többen is azt szorgalmazták, hogy törjenek be a parlamentbe és hozzák ki a koronát. A demonstrációkon ellenzéki politikusok is részt vettek.

Fekete-Győr András az ATV élő adásában maga ismerte el, hogy a tüntetés erőszakos részébe is bekapcsolódott: füstgránáttal provokálta a rendőröket. A Momentum elnöke szerint ez a hangulathoz kellett. „Nagyon szép nagy füstöt kreál, az embereket nyilván még inkább lázba hozza, és ad egy hangulatot az egész tüntetésnek” – nyilatkozta.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz. Közleményükben azt írták, a feljelentést két magánszemély mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is megtette.

Fekete Győr Andás a HVG-nek adott interjúban az ügyre úgy reagált: szerinte a füstgránát veszélytelen, és ő ezzel csak politikai véleményét nyilvánította ki.

hirado.hu - M1