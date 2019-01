Brüsszelben jártak a nagyváradi betlehemezők

2019. január 10. 18:00

Január 7. és 9. között Brüsszelben tartják a nemzetközi Csillagénekes mozgalom találkozóját, melyen nagyváradi betlehemezők is részt vesznek. A magyar gyerekek az ilyenkor szokásos áldás kezdőbetűivel (20 + C + M + B + 19) jelölték meg az Európai Parlamentben az irodák ajtajait.

A magyarországi székhelyű Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett és támogatott, az egész Kárpát-medencére kiterjedő SzékelyKapuk – ZöldKapuk című ökocivilizációs pályázatra idén is több nagyváradi egyházmegyei csapat nevezett be. A betlehemezéssel és teremtésvédelemhez kapcsolódó plakátkészítéssel jelentkező csapatok több szempontot figyelembe vevő pontozáson vesznek részt, majd az elért pontszámok alapján értékes jutalomkirándulásokban részesülnek. A program keretében Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, Kárpátalján és a Vajdaságban közel háromezer gyermek vitte el a magyar és a társnemzetek közösségeibe karácsonykor Krisztus születésének örömhírét.

A „székelykapusok” csatlakoztak az európai Csillagénekes mozgalomhoz, így évről évre részt vesznek annak újévi rendezvényein: néhány magyar betlehemező és felkészítő tanáruk – a többi nemzet képviselői között – jelen van a pápa újévi szentmiséjén és a részükre szervezett programokon, valamint ellátogat Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe és az Európai Püspöki Konferenciák Bizottsága (COMECE) székhelyére. A kiválasztott gyerekek Krisztus áldását viszik ezekbe az intézményekbe, és a latin szöveg (Christus mansionem benedicat! – Krisztus áldása legyen a házon!) kezdőbetűivel és az új évszámmal jelölik meg a főbejáratot és az irodák ajtajait.

Benedek Ramóna, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hittanára néhány diákjával tavaly a római, idén pedig a brüsszeli találkozóra kapott meghívást az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány vezetőitől. A belga fővárosba két betlehemező diákjával, Kovács László Istvánnal és Illés Nándor Attilával utazott.

A január 7–9. között Brüsszelben rendezett Csillagénekes találkozón az idén németországi, ausztriai, olaszországi, belgiumi, magyarországi és romániai gyerekek és felkészítőik vesznek részt. A nagyváradiakon kívül Romániát (és azon belül a Partiumot) Jáger Enikő tasnádi református vallástanár és két diákja képviseli.

A háromnapos, városnézéssel, közös programokkal egybekötött látogatás központi eseménye kedden, január 8-án volt, amikor a betlehemezők és csillagénekesek közös műsorral köszöntötték a COMECE és az Európai Parlament munkatársait.

Az örömhírt hozó, jelmezbe öltözött gyerekeket Rainer Wieland, az Európai Unió alelnöke és több politikus fogadta. Az alelnök köszöntőbeszédében a betlehemezés szokásának fontosságára is kitért. A magyar betlehemezők találkoztak Hölvényi György, Winkler Gyula és Sógor Csaba képviselőkkel is, és az áldás kezdőbetűivel (20 + C + M + B + 19) jelölték meg irodáik ajtajait, köztük az Európai Parlament főbejáratát is.

Benedek Ramóna helyszíni tudósítása szerint a gyerekek és kísérőik mindkét helyszínen szíves fogadtatásban és életre szóló élményekben részesültek. A program szerdán közös városnézéssel folytatódott.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír