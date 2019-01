Feszültségekkel teli román elnökségre számíthatunk

2019. január 10. 22:34

Január 1-jétől Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Szakértők szerint a májusi európai parlamenti választások miatt különösen fontos ez a féléves időszak.

2007-ben kezdődött uniós tagsága óta először tölti be Románia az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A román kormány a „Kohézió, mint közös európai érték” címet adta elnöki programjának. A célkitűzések között szerepel többek között a tagállamok közötti összetartás erősítése, a megkülönböztetés felszámolása.

A belpolitikai harcoktól hangos Bukarest tervei szerint erősítenék az unió versenyképességét. Emellett fokoznák a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcot is.

Fontosnak tartják továbbá, hogy Európa globális szerepe erősödjön. A részletes terveket várhatóan január 10-e után mutatja be a román kormány, amellyel ugyanis ma egyeztetett Jean-Claude Juncker és az Európai Bizottság több tagja is. Ez lesz az elnökség hivatalos, technikai átadása is. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nagy felelősség ebben az időszakban ellátni a soros elnöki tisztséget.

Ki kell használni az elnökség előnyeit

Két olyan fontos kérdés van Európában, ami kulcskérdés lesz a következő hónapokban – jelentette ki Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Mint mondta, az egyik a bevándorlás, a másik pedig a szuverenitás kérdése. A román elnökség prioritásai azonban nyomokban tartalmaznak válaszokat, illetve feltevéseket ezekkel a problémákkal kapcsolatban – mondta.

Hozzátette: amennyiben nem tudják jól kihasználni a román elnökség előnyeit és nem próbálnak meg válaszokat találni a kérdésekre, akkor senki nem fog arra emlékezni, hogy Románia töltötte be ezt a pozíciót ebben a félévben.

Komoly nézeteltérésekre számíthatunk

A magyar kormány Románia támogatására számít annak érdekében, hogy a következő költségvetési ciklusban ne csökkenjenek a tagállamoknak nyújtott kohéziós, illetve mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások.

Elemzők ugyanakkor komoly nézeteltérésekre számítanak a román elnökség és az Európai Unió vezetői között. Az Európai Bizottság ugyanis novemberben ismertetett éves jelentésében bírálta Romániát. Többek között az igazságügyi rendszer reformja miatt.

Az Európai Parlament pedig határozatban szólította fel keleti szomszédunkat a jogállami normák betartására. Románia szerint azonban Brüsszel kettős mércét alkalmaz velük szemben.

A bukaresti Román Athenaeum hangversenyterem épületére a román nemzeti színeket vetítik az Európai Unió soros román elnökségének ünnepélyes megnyitása előtt (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)

Feszültségekkel teli elnökség várható?

A román elnökséget beárnyékolja az, hogy korábban Brüsszel részéről a román szuverenitást érintő támadások érték keleti szomszédunkat – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász elmondta, ez feszültséget gerjeszthet még akkor is, ha Románia korábban nem volt soros elnök.

Hozzátette, nagy tervei lehetnek a kormányfő asszonynak, legfőképpen az, hogy valami maradandót alkosson Románia ebben a ciklusban.

Deák Dániel szerint komoly nyomás nehezedhet a román elnökségre, hiszen az Unió több vezetője megpróbálja keresztülvinni a migrációt támogató elképzeléseit még az európai parlamenti választások előtt.

A Figyelő főmunkatársa emlékeztetett: az Európai Parlament elnöke még tavaly beszélt arról, hogy a román soros elnökség alatt el kell fogadni azokat a bevándorláspárti intézkedéseket, amelyeket az elmúlt időszakban javasoltak. Mint azt a szakértő elmondta, így kihasználnák a gyenge román elnökséget, amely lényegében saját érdekeit sem tudja képviselni az Európai Unión belül.

Deák szerint elképzelhető, hogy a bevándorláspárti politikai erők ismét át akarják erőltetni a választás előtt azokat a javaslataikat, amelyek például a migránsvízumról, a migránskártyáról és a különböző bevándorláspárti intézkedésről szólnak.

Nehéz helyzetben van a román kormány

Elemzők szerint a román kormány helyzetét nehezíti, hogy belpolitikai konfliktusok is vannak az országban. A jobboldali román elnök és a szociálliberális kormány ugyanis sok kérdésben nem ért egyet. Legutóbb az elnök két miniszter cseréjéhez nem járult hozzá, az ügy végül az alkotmánybíróságra került. Ráadásul idén elnökválasztás is lesz, amely – szakértők szerint – az uniós elnökégre is hatással lehet.

Románia képtelen lesz saját véleményét erőteljesen képviselni az EU-ban, így a soros elnökség alkalmával inkább országa tekintélyét, méltóságát fogja majd valamelyest csorbítani – fogalmazott Deák Dániel. Úgy véli, hogy a román belpolitikai csatározások miatt a még hivatalban lévő Jean-Claude Juncker vezette Bizottság dönthet majd több fontos kérdésben is.

