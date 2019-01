FBI - Trump keményen reagált a The New York Times írására

2019. január 12. 17:28

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2017 tavaszán nyomozást indított Donald Trump elnök ellen, mert az volt a benyomása, hogy orosz érdekeket szolgál - állította a The New York Times című napilap az internetes oldalán szombat hajnalban.

A lap névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a vizsgálatot James Comey akkori FBI-igazgató 2017. májusi menesztése után indították el.

Donald Trump üzenetek sorával reagált a Twitteren a The New York Times írására. Az elnök totális mocsoknak nevezi Comeyt, és felháborodik azon, hogy "minden bizonyíték és ok nélkül" vizsgálódtak utána az FBI "korrupt korábbi vezetői". Trump "piszkos zsarunak" nevezi az FBI előző vezetőjét, aki szerinte nem megfelelően irányította a hatóságot, s kirúgása nagy nap volt Amerika számára. Az elnök a Twitteren azt állítja, hogy Mueller és a "13 dühös demokrata", akikből a különleges ügyész csapata áll, falaznak Comeynak, ahelyett, hogy a valódi összejátszást vizsgálnák "a hazug Hillary Clinton", kampánya és a Demokrata Párt oldalán. Trump arra is kitér, hogy sokkal keményebb volt Oroszországgal, mint George Bush, Barack Obama vagy Bill Clinton. "Sőt talán bármelyik elnöknél keményebb" - teszi hozzá Trump.

James Comey és Robert Mueller egyaránt republikánus pártiak.

Comey szombaton szintén a Twitteren tett közzé egy idézetet Franklin D. Roosevelt néhai amerikai elnöktől, amivel Trump megnevezése nélkül reagált az őt ért vádakra. "Azt kérem, hogy az alapján ítéljenek meg, hogy milyen ellenségeket szereztem" - írta a közösségi oldalon az FBI egykori vezetője.

MTI