Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - 500 méteren dupláztak a magyar fiúk

2019. január 12. 20:59

Liu Shaoang megnyerte pályafutása első Európa-bajnoki címét, mivel az 500 méter fináléjában a leggyorsabbnak bizonyult a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Eb szombati napján. Bátyja, az 1500 méteren győztes Liu Shaolin Sándor ezúttal ezüstérmes lett.

A fiatalabbik Liu fivér korábban öt ezüst- és egy bronzérmet nyert a kontinensviadalokon.

A második magyar arannyal biztossá vált, hogy ez lesz minden idők legjobb magyar Eb-szereplése, az eddigi csúcsot a 2017-es, torinói viadal jelentette egy arany- és öt ezüstéremmel, míg Dordrechtben már két-két arany- és ezüstérmet nyertek a magyar versenyzők.

Jászapáti Petra a nők kisdöntőjében második lett, így összesítésben hatodikként zárt a legrövidebb távon.

A férfi fináléban a 20 éves Liu Shaoang az első, míg 23 esztendős bátyja a harmadik pozícióból indulhatott. Az első rajtnál előbbi kiugrott, másodjára pedig nagy csatát vívott Pavel Szitnyikovval, de végül megtartotta éllovas pozícióját az első kanyarban, sőt az orosz riválist Liu Shaolin is megelőzte. Liu Shaoang győzelmét innentől semmi sem veszélyeztette, de testvérének alaposan meg kellett küzdenie az ezüstért, ugyanis egy ízben Szitnyikov egy pillanatra visszaelőzte, de a kanyar-kijáratnál kisodródott, így végül Liu Shaolin is meg tudta őrizni második helyét.

"Nagyon elégedett vagyok mindkét távval. Nincs annál jobb érzés, mint együtt állni a testvéremmel a dobogón" - összegzett a tőle megszokott tömörséggel Liu Shaoang.

A nők kisdöntőjében Jászapáti a harmadik pozícióból indult, s már elsőre jól kapta el a rajtot, de akkor elesett, s a szabályok szerint a legrövidebb távon ha az első kanyarban esés van, akkor újraindítják a futamot. Másodjára a 20 éves szegedi versenyző már tisztán lerajtolta a francia Tifany Huot Marchandot, de az 1500 méteren bronzérmes, élen korcsolyázó orosz Szofija Proszvirnovát nem tudta megelőzni, másodikként ért a célba, így összesítésben a hatodik helyen zárt. A negyeddöntőben búcsúzott Bácskai Sára Luca 15., míg a pénteki selejtezőben kiesett, mindössze 16 éves Somogyi Barbara utolsó, 33. lett 500 méteren.

A fináléban a lengyel Natalia Maliszewska diadalmaskodott a címvédő olasz Martina Valcepina és a holland Lara van Ruijven előtt. Az 1500 méteren győztes Suzanne Schulting elesett, így negyedikként zárt.

A szombat délutáni program a váltók elődöntőivel folytatódik. Vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.

Eredmények:

férfi 500 m, Európa-bajnok:



Liu Shaoang 41.120 mp

2. Liu Shaolin Sándor 41.202

3. Pavel Szitnyikov (Oroszország) 41.338



női 500 m, Európa-bajnok:



Natalia Maliszewska (Lengyelország) 42.842 mp

2. Martina Valcepina (Olaszország) 43.241

3. Lara van Ruijven (Hollandia) 43.507

...6. Jászapáti Petra

...15. Bácskai Sára Luca

...33. Somogyi Barbara

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb - Mindkét magyar váltó döntős

Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó mellett a női staféta is fináléba jutott a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati elődöntőjéből.

A férfiaknál a pénteki negyeddöntőhöz hasonlóan Liu Shaoang kapott pihenőt, azaz Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba, Krueger Cole és Varnyú Alex korcsolyázott, a négyes ebben a felállásban is magabiztosan győzött. Az első helyért nagy harcot vívott a hazai szurkolók biztatását élvező holland kvartettel, miközben a lettek korán leszakadtak. A törökök ugyan sokáig jól tartották magukat a harmadik helyen, de az 5000 méteres verseny hajrájában elestek, ráadásul a futam után ki is zárták őket. Az utolsó körökben a magyarok haladtak az élen, s bár próbálkoztak előzéssel a hollandok többször is, nem sikerült futamgyőzelemmel megörvendeztetniük a közönséget.

A nőknél a Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara és a betegséggel küzdő Knoch Marta alkotta magyar váltó sokáig benne volt a pozíciós harcokban az oroszokkal, az olaszokkal és a lengyelekkel, de 3000 méteres táv felétől már az utolsó, negyedik helyen korcsolyázott, viszont néhány rossz váltás ellenére sem szakadt le igazán. Ez azért bizonyult fontosnak, mert az olasz és a lengyel kvartett összeakadt az egyik kanyarban, s mindkét korcsolyázó elesett, így a magyarok ölébe hullott a továbbjutást érő második hely. A zsűri a baleset kapcsán a lengyeleket látta vétkesnek, így az olaszokat is a fináléba juttatta.

"Szerencsénk volt, ezt mind a négyen tudjuk" - értékelt az MTI-nek mosolyogva Jászapáti Petra.

Bánhidi Ákos csapatmenedzser azt emelte ki, hogy a női váltó nem kishitűen versenyzett az erősebbnek tartott riválisokkal, maximumon korcsolyázott minden tagja, így adódhatott lehetősége a továbbjutásra.

Vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.

Bánhidi: ez mestermunka volt

Bánhidi Ákos csapatmenedzser mestermunkaként jellemezte azt, ahogy a Liu fivérek egymás között felosztva a két szombati egyéni számot egy-egy arany- és ezüstérmet nyertek 500 és 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

"Lenyűgöző volt, ahogy abszolválták a mai napot" - jelentette ki a sportvezető. "Azt szoktam mondani, hogy ez short track, amiben minden borulhat. De vannak olyan versenyzők, akik tudják érvényesíteni a dominanciájukat, ezt láthattuk ma. Az egyikük tálcán kínálta az aranyat a másiknak, miközben megvédte a maga ezüstjét, majd ugyanezt láthattuk fordítva".

Bánhidi konkrét esetként említette az 1500 méteres elődöntőben és fináléban látottakat, amikor a két testvér közé ékelődő riválist rendre úgy előzte meg a harmadik helyről előretörő fivér, hogy őt az élen haladó mindig beengedte maga elé, hogy ne legyen "galiba", hogy az ellenfélnek ne legyen esélye megvédeni a pozícióját.

"Olyan volt, mintha hátul is lenne szemük. Ezt megcsinálták ötször-hatszor a két futam alatt" - méltatta tanítványait Bánhidi.

A nők szerepléséről elmondta, hogy az 1500 méteren nyolcadik, 500-on hatodik Jászapáti Petra jelenleg nemzetközi szintű versenyző és nem sok hiányzik neki ahhoz, hogy az olimpiai bajnok - és a hazai szurkolók örömére szombaton 1500-on győztes - Suzanne Schulting-féle világklasszisokhoz tartozzon, akik folyamatosan képesek elérni az A döntős szereplést. Úgy vélte, most is megmutatta kiváló képességeit, de a nüanszok ezúttal nem neki kedveztek. Bánhidi szintén elégedetten értékelte Bácskai Sára Luca teljesítményét.

A csapatmenedzser a mostani szezonra teljesen átalakult és megfiatalított női csapat jövőjét is pozitívan látja, elmondása szerint Knoch Viktor lengyel születésű, három év kihagyás után visszatért felesége feljövőben van, a juniorkorú Sziliczei-Német Rebeka jelenleg sérülés miatt hiányzik és a mindössze 16 éves Somogyi Barbara mellett még Jászapátiban és Bácskaiban is van fejlődési potenciál, ráadásul az utánpótlásban is lát kiváló versenyzőket.

MTI