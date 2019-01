Továbbra is gondot okoz a nagy mennyiségű hó Európa-szerte

2019. január 12. 22:34

Továbbra is kritikus az osztrák és a német hóhelyzet, eddig 13 halottja van az egy hete tartó rendkívüli havazásnak és még nincs vége az ítéletidőnek. Románia egyes részein komoly fennakadást okozott a téli idő. Itthon főleg a csúszós utak nehezítették az autósok és a gyalogosok életét. Több baleset is történt, mert az ónos eső ráfagyott az úttestre, a sofőrök pedig nem tudtak időben fékezni.

Hazánkban főleg a csúszós utak nehezítették az autósok és a gyalogosok életét. Több baleset is történt, mert az ónos eső ráfagyott az úttestre, a sofőrök pedig nem tudtak időben fékezni. A Békés megyei Csanádapáca és Kaszaper között két autó ütközött össze, a harmadik próbálta megelőzni őket, de lecsúszott az útról és az árokba hajtott. Ketten is megsérültek, egyiküket a roncsok közül feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók.

Két csecsemő, egy gyermek és egy nő sérült meg, amikor az autóval felborultak a jeges úton Szentes határában. Szegvár felé haladtak, amikor megcsúsztak egy kanyarban. Az autó több útszéli fának csapódott, majd oldalára borult. A beleset előtt itt is ónos eső esett, ami szinte azonnal az útra fagyott.

Éjszaka az ország északi részében kemény fagy volt, mínusz 17 fokot is mértek Sajópüspökiben. Az emberek ezért szinte folyamatosan aprítják a tűzifát. Nem gondolták volna, hogy ennyire hideg lesz.

Hömpölyög a jég a Balaton vizén

Korcsolyapálya helyett egymásra gyűrődő jégtáblák teszik különlegessé a magyar tengert. A szinte állandó széljárás miatt a partot is jégpáncél borítja. A padokat használni nem, legfeljebb csodálni lehet. A szakemberek azt mondják, a balatoni víz már jelentősen lehűlt, de a szél miatt nem tud úgy befagyni, ahogyan azt megszokhattuk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban is folytatódik a hideg, téli időjárás. Éjszaka többfelé fagyni fog, és a déli megyékben ónos eső is várható.

Megteltek a hazai sípályák

Közben sokan kihasználták, hogy sok hó esett a héten az országban. Több sícentrumban is megnyíltak a legnehezebb, legmeredekebb pályák is, amit birtokba is vettek a sportolók. A mátraszentistváni síparkban hétfőn a pirosat, szombaton pedig a legnehezebbet, vagyis a fekete pályát is megnyitották. Szombaton több mint 1500-an siklottak a lejtőkön.

Megteltek a pályák Eplényben is. Legtöbben síeltek és snowbordoztak, de voltak olyanok, akik olyan különleges járművekkel érkeztek, mint a snowbike, vagyis a hóbicikli. A síelők azt mondják, nagyon várták már, hogy az időjárás nekik is kedvezzen. Szinte az ország valamennyi tájáról érkeznek ide síelők, de sokan jönnek a határainkon túlról is, mert szerintük itt jobb a pályák minősége és az árak is kedvezőbbek.

A hazai pályák az elmúlt héten szinte minden nap megteltek. Az üzemeltetők szerint, ha folytatódik a fagyos időjárás még a látogatórekord is megdőlhet.

Öt bajor körzetben rendkívüli állapotot rendeltek el

Bajorországban péntek reggel óta nem havazott, így mindenki megpróbálta kihasználni az átmeneti enyhülést. Az ország öt körzetében rendeltek el rendkívüli állapotot. A tetők roskadoznak a hatalmas hótömeg tonnányi súlyától, így csaknem ötezer tűzoltó, katona és önkéntes segédkezik a hóeltakarításban. Vasárnap reggel újabb ötszáz rendőr érkezik a legsúlyosabban érintett településekre.

Markológéppel takarítja a havat egy férfi a bajoroszági Irschenberg közelében (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)

Az Alpokban továbbra is közepes, vagy magas szintű lavinaveszély van, így a hatóságok mindent előkészítettek, hogy ha kell, ellenőrzött robbantásokkal idézzenek elő úgynevezett irányított lavinákat.

Ausztriában újabb havazás várható

Berchtesgaden utcáin embermagasságú kupacokban áll a hó. Az osztrák határ közelében lévő városban már a tél következő rohamára készülnek. Szombat éjszakától ugyanis újabb intenzív havazás kezdődik a térségben. Kedd reggelig az alacsonyabban fekvő területeken 40-50 centiméterrel, az Alpok lejtőin viszont akár egy méterrel is vastagodhat a hótakaró.

Ráadásul a havazás viharos széllel érkezik, amely akár óránként száz kilométeres sebességgel is száguldhat a bajor erdőségekben, így a még járható utakat is hóátfúvások zárhatják el. A szövetségi hadsereg további 300 katonát helyezett rendkívüli készenlétbe, akik szükség esetén páncélozott szállítójárművekkel tudnak élelmet, vizet és segítséget vinni a külvilágtól elzárt településekre.

Az Alpokban mesterséges robbantást is alkalmazni kellett

Az M1 stábja is járta az Alpok településeit, ahol szinte mindenütt hatalmas hófalakkal lehetett találkozni. Szombaton ráadásul újabb feladatot adott az időjárás. Reggelre ismét több mint 20 centiméter friss hó hullott Hochkönigen. Az ott lakók csak hótaposó gépekkel tudtak a völgyből felmenni a hegyre.

Obertauern közelében pedig a kanyargós hegyi utakon csak a terepjárók és az összkerék meghajtású autók tudtak haladni, a többiek hólánc nélkül el sem indulhattak. Hohentauernbe, az egyik osztrák településre vezető utak csaknem egy hétig voltak lezárva lavinaveszély miatt. Az ide érkező turisták sem tudták elhagyni a települést. A hatóságok robbantással szabadították fel az utakat, így az itt rekedt 280 vendég csak ezután tudott hazautazni. A gépekkel pedig továbbra is megállás nélkül dolgoznak, ugyanis a következő napokban újabb havazás várható a térségben.

Románia több megyéjét is betemette a hó

De nemcsak Ausztriában és Németországban okoz gondot a sok hó, Románia három megyéjét szinte betemette a sok hó. Bákóban például csak az utasok segítségével indulhatott el egy autóbusz, amely a város központjában akadt el a 40 centiméteres hóban. Jasi megyében hófúvások bénították meg a közlekedést. Több település fél napon keresztül volt elzárva a külvilágtól. Hasonló időjárási viszonyok alakultak ki Neamt megyében is.

Behavazott úton haladnak személyautók a Hargitán az erdélyi Szentegyháza közelében (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A rendőrök több utat lezártak a tomboló hóvihar miatt. Egy terhes nőt csak úgy tudtak kórházba szállítani, hogy lánctalpas hókotró ment érte a behavazott faluba, majd kihozták egy valamennyire már megtisztított úthoz, ahol a mentőautó már közlekedni tudott. 400 hókotrót vetettek be Bukarestben, de ez csak arra volt elég, hogy a főutakat megtisztítsák. A mellékutak és a járdák továbbra is havasak, sok helyen járhatatlanok.

Ukrajnában összeomlott egy piac tetőszerkezete

Négyen megsérültek, amikor a kelet-ukrajnai Makijivkában összeomlott egy piac tetőszerkezete. A térségben napok óta havazik, a szerkezet pedig nem bírta el a hó súlyát, ezért szakadt be. A baleset pillanatában sokan voltak a piacon, az emberek puszta kézzel ásták ki egymást a romok és a hó alól.

Életveszélyessé vált az oroszországi Szaratov néhány lakónegyede, mert hatalmas jégtömbök fagytak a házak erkélyére, ahonnan azok időnként leszakadnak. Van, aki naponta többször is kalapáccsal veri le a a jégcsapokat. Azt mondják, valamit elrontottak a ház szigetelésénél.

Heves hóviharok dúlnak az Egyesült Államok középső vidékein is. Új-Mexikótól a Nagy-síkságig és a Sziklás-hegységig terjedő, mintegy 1700 kilométer hosszúságú viharzónában 1500 repülőjáratot töröltek, de a hó komoly fennakadásokat okozott az Egyesült Államok egész légi közlekedésében is. Coloradóban, Kansasben, Missouriban utakat, köztük főutakat zártak le, rendezvényeket és sporteseményeket töröltek a hóviharok miatt.

Fókák leptek el egy kanadai falut

Eközben a kanadai parti őrség segítségét kérte egy falu, mert elözönlötték a fókák. Az Új-Fundland szigeten fekvő kis település utcáin és kertjeiben mintegy negyven tengeri ragadozó emlős kóborol. A fókák ilyenkor vándorolnak át az Északi-sarkról az Atlanti-óceánhoz. Szakemberek egyelőre nem értik, hogy miért tévedtek el, de valószínű, hogy azért történt, mert a nagy hidegben a fókák által használt vonulási utak befagytak.

hirado.hu - M1