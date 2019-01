Férfi kézilabda-vb - A magyar válogatott tíz góllal legyőzte Angolát

2019. január 13. 21:10

A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-24-re legyőzte Angola csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koppenhágában.

A két együttes második egymás elleni meccsén a második magyar siker született.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Magyarország-Angola 34-24 (18-8)



Koppenhága, 6000 néző, v.: Kolahouzan, Mousavian Nazhad (irániak)

lövések/gólok: 47/34, illetve 48/24

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 6 perc



Magyarország: Mikler - Hornyák 2, Bodó 3, Bánhidi 2, Lékai 2, Nagy L. 1, Bóka 5, cserék: Ilyés, Sipos 1, Jamali 4, Balogh Zs. 4, Juhász Á. 3, Császár 4, Ancsin 2, Ligetvári 1, Székely, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



A szokatlanul hangulattalan pénteki magyar-argentin mérkőzéssel ellentétben a több mint száz magyar szurkoló ezúttal nem a saját helyéről, hanem ugyanabból a szektorból figyelte a találkozót, így sokkal jobban tudták biztatni a nemzeti csapatot.

Mivel a magyarok csupán döntetlennel (25-25) kezdték a tornát, Angola pedig nagy meglepetésre legyőzte Katart (24-23), nagy küzdelemre lehetett számítani, ami az első percekben igazolódott is, ám később Mikler Roland védései, illetve két perc alatt három gól megnyugtatta a csapatot (4-1).

Az előző meccsel ellentétben a magyar válogatott most törekedett a gyors ellentámadásokra, és a szélsők is több szerephez jutottak. A támadás és a védekezés közötti átmenetben ezúttal nem hármat, csak egy játékost cseréltek a szövetségi kapitányok, ez is elősegítette a gyors kézilabdát.

Az angolaiak szakvezetője, Filipe Cruz már a hatodik percben időt kért, ám csapatának hátránya folyamatosan nőtt (11-3).

A 22. percben piros lappal azonnal kiállították Bóka Bendegúzt, mert ellenfelének vállát lövés közben ütötte meg. A Balatonfüred balszélsője remekül kezdett, hiszen mind az öt lövését gólra váltotta, amíg a pályán volt. A helyét Juhász Ádám vette át.

Nem volt hibátlan a magyarok játéka, ennek ellenére tovább növelték a különbséget, ami a 25. percben a tíz gólt is meghaladta (16-5).

A második félidő elején a szövetségi kapitányok - a hétfőn 15.30-kor kezdődő Katar elleni meccs közelsége miatt - számos cserejátékosnak lehetőséget adtak, ám Angola egy 4-0-s sorozatot produkált, amire időkérés volt a válasz. Innentől kezdve szinte végig felváltva estek a gólok, a magyarok védekezése már nem volt olyan hatékony, mint korábban, így nem tudták növelni az első félidőben kidolgozott tízgólos előnyüket.

Az afrikaiak legeredményesebb játékosa Edvaldo Ferreira volt, aki kilenc lövésből öt gólt szerzett. A magyar kapusok közül Mikler Roland 18 kísérletből tizet, Székely Márton 21-ből ötöt védett.

A magyar válogatott a D csoportban hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.

A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.

Csoknyai: az első félidőben szinte hiba nélkül játszottunk

Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott az első félidőben szinte hiba nélkül játszott, ennek köszönheti, hogy tíz góllal legyőzte Angola csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koppenhágában.

"Az első meccs tanulságait a szabadnap és a videózás során átbeszéltük, az edzésen pedig próbáltunk javítani az elkövetett hibákon. Ennek a hozadéka volt, hogy ma az első félidőben szinte hiba nélkül játszottunk. Egy-egy apró rontás becsúszott, de volt kontrajátékunk, bátran futottunk, a hosszúoldali cserét pedig Nagy László beállásával zökkenőmentesen megoldottuk" - nyilatkozta az MTI-nek a szakvezető.

A magyar válogatott a D csoportban pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, hétfőn 15.30-tól Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.

"Nagyon problémás volt az első meccsen a szélsőjátékunk, de most ez is jól bekapcsolódott, és minden pozícióban jó teljesítményt nyújtottunk. Eldöntöttük a két pont sorsát, így a második félidőben azok kaptak több lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak. Ezzel egy kicsit az erőnket is be tudtuk osztani, mert holnap délután már egy minőségileg sokkal erősebb válogatott vár ránk" - magyarázta Csoknyai.

Hozzátette, az estét pihenéssel töltik a szállodában, a gyúrók pedig mindent megtesznek, hogy minél frissebb állapotba kerüljenek a játékosok. A szakmai stáb már elkezdi a videóelemzést, majd hétfő délelőtt a csapattal taktikai megbeszélést tartanak, és próbálnak alaposan felkészülni a katari csapatból.

"Látva a mai mérkőzésüket, ez egy pokolian nehéz csata lesz, de ha megint lépésről lépésre tudunk egy kicsit fejlődni és előrelépni, akkor nem megoldhatatlan" - vélekedett Csoknyai.

A négy évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmes katari válogatott pénteken nagy meglepetésre 24-23-ra kikapott Angolától, vasárnap pedig 28-23-ra legyőzte Egyiptomot.

Bánhidi Bence elmondta, ezúttal hatvan percen keresztül tudtak összpontosítani, ez kulcskérdés volt, illetve az argentinoknak teljesen más volt a védekezésük, mint afrikai ellenfelüknek. Hozzátette, két nappal ezelőtt és ma (vasárnap) is látták Katar csapatát, amelynek nincs balkezes jobbátlövője.

"Olyan taktikát kell kidolgozni, hogy ezt kihasználhassunk. Holnap délelőtt felkészülünk rájuk, délután pedig nekik ugrunk" - mondta elszántan a MOL-Pick Szeged beállója, aki három kísérletéből kettőt gólra váltott.

Bodó Richárd úgy fogalmazott, alaposan felkészültek Angola játékára, és így tesznek Katar esetében is.

"A katariak mindkét arcukat megmutatták az első két meccsen, ahogyan mi is. Tudjuk, hogy a legnagyobb erősségük Danijel Saric a kapuban, ha ő lehúzza a rolót, nagyon meg tudja nehezíteni a dolgunkat. Remélem, holnap nem lesz jó napja, és miénk lesz a két pont" - közölte a szegedi balátlövő, aki hat lövésből háromszor volt eredményes.

A 22. percben piros lappal azonnal kiállították Bóka Bendegúzt, mert ellenfelének vállát lövés közben ütötte meg. A Balatonfüred balszélsője remekül kezdett, hiszen mind az öt lövését gólra váltotta, amíg a pályán volt, és korai kiválása ellenére ő volt a magyar csapat legeredményesebb játékosa.

"Némileg lemaradtam és hozzáértem a kezéhez, tényleg butaság volt részemről. Most nekem és Hornyák Péternek is voltak lehetőségeink, szerencsére jöttek a labdák a szélre is" - nyilatkozta Bóka.

MTI