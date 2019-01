Karácsony Gergely főpolgármesterként leállítaná a Liget-projektet

2019. január 14. 22:24

Őrültség egy parkban építkezni Karácsony Gergely szerint, ezért megválasztása esetén leállítaná a több nemzetközi díjjal is elismert Liget-projektet. A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje arról is beszélt, hogy ő már akkor is boldog lenne, ha tízezer szavazó részt venne az előválasztáson, aminek – szerinte – ő a legesélyesebb jelöltje.

Egy érdemi jelölt kell az előválasztáson és ez ő lehet – erről beszélt a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Karácsony Gergely azt mondta: politológusként is úgy látja, hogy neki van a legnagyobb esélye Tarlós Istvánnal szemben.

A politikus két hónapja az ATV-ben még arról beszélt: áldozatként fogja fel a főpolgármester-jelöltséget, és becsapás lenne a részéről, ha azt mutatná, mennyire akarja ezt. Akkor úgy fogalmazott: a magyar politika tele van egoista, beképzelt, hataloméhes, akarnok emberekkel, akik mindenkit eltaposnak azért, hogy előrejussanak. Magát nem tartja ilyennek.

A múlt heti kampánynyitóján is megerősítette, hogy erősen hezitált, elinduljon-e. Karácsony Gergely hétfőn már úgy látta: az előválasztás kellő motiváció arra, hogy más feladatokat is elvállaljon. Kitért arra is, hogy ő már néhány ezer szavazóval is elégedett lenne.

Párttársa, Kocsis-Cake Olivio nem sokkal később azt mondta, hogy ebben a fordulóban nincsenek is elvárásaik.

Egy hete indult az ellenzéki előválasztás. Az első fordulóban a szocialista Horváth Csaba és Karácsony Gergely versenyez egymással. Aki továbbjut, az LMP támogatottjával, Puzsér Róberttel és a Liberális Sermer Ádámmal száll ringbe a második körben. Aki ott nyer, az lehet a baloldal főpolgármester-jelöltje. Legalábbis a mostani állás szerint.

Karácsony Gergely hétfőn az M1-en is beszélt 100 pontos programjáról. Legújabb ígérete a Liget-projekt leállítása lenne. A több nemzetközi díjjal is elismert városligeti beruházás például Európa legjobb kulturális beruházása lett 2017-ben. Karácsony Gergely szerint ugyanakkor egy parkban építkezni őrültség.

Az M1 kíváncsi volt a szocialisták jelöltjének programjára is. Horváth Csaba meghívást kapott a köztévé és a közrádió műsoraiba is. Az MSZP-s politikus azonban nemet mondott, majd egy közleményt adott ki, amiben azzal indokolta távolmaradását, hogy „nincs együttműködés a nemzeti együttműködés rendszerével”.

