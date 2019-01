Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ismét hazudott a 444.hu

2019. január 14. 23:38

Ismét hazudott a 444 – ezt mondta a Demokratának Ifj. Lomnici Zoltán, miután a 444.hu azt írta: az alkotmányjogász egy M1-nek adott interjúban a felettesek kívánalma szerint mondta azt, hogy a biztonsági őrök decemberben megvédték a közmédia székházát. Az alkotmányjogász hangsúlyozta: az állításaiért a 444.hu-nak felelnie kell.

Ifjabb Lominci Zoltán alkotmányjogász az elmúlt hónapban többször nyilatkozott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában történtekről. A Századvég munkatársa még decemberben az Echo TV-nek azt nyilatkozta: „Egy biztos, a képviselői jogosultság és a mentelmi jog sem korlátlan. Aki úgy hiszi, hogy ezzel lehet élni, az jól hiszi, de aki szerint ezzel vissza lehet élni és tisztességtelenül jogot gyakorolni, az súlyosan téved”.

Akkor az M1-nek is hasonlóképpen beszélt arról, hogy az ellenzéki politikusokat mire jogosítja az országgyűlési képviselői jog. „Gondoljunk bele, hogy egy NAV-kirendeltségen vagy egy rendőrségi épületben ugyanezt megtehették-e volna. Valószínűleg pillanatokon belül a földön találták volna magukat bilincsben, tekintettel arra, hogy egyébként nyilvánvalóan élni lehet egy jogosultsággal, de visszaélni nem. Egyértelműen kijelenthető, hogy az országgyűlési képviselőknek ez az akciója ez nem a rendeltetésszerű joggyakorlásnak felelt meg” – nyilatkozta az M1-nek korábban az alkotmányjogász.

A témában több sajtóorgánum interjút készített velem még tavaly decemberben – ifjabb Lomnici Zoltán erről beszélt a Demokratának hétfőn. Az alkotmányjogász arra reagált, hogy a 444.hu szerint „ámulatba ejtő videójuk van arról, hogyan gyártják szóról szóra a propagandát a közmédiában”. A cikkben azt írják: az interjúban a felettesek kívánalmára hangzik el, hogy az őrök megvédték a közmédia székházát.

A biztonsági őrök feladatukat végezték

Az M1 január ötödikén a biztonsági őrök ellen elkövetett jogsértésekről készített anyagot.

Lomnici Zoltán – ahogy a Demokratának is fogalmazott – jelezte, hogy az ügyben több olyan szempont is fontos lehet, ami korábban még nem hangzott el. Például, hogy a biztonsági őrök dolga az volt, hogy megvédjék a közüzem rendeltetésszerű működését. Az alkotmányjogász az interjú előtt az M1 szerkesztőjének telefonon össze is foglalta azokat a pontokat, amelyeket fontosnak tartott.

Mivel aznap egy rendezvényen vett részt Esztergomban, az interjút az egyik helyi stáb készítette. Az alkotmányjogász csak a rendezvény szünetében tudott kamera elé állni.

Az interjúról a Demokratának azt mondta: viszonylag mostoha körülmények között készült. Ezért a sietve készült felvétel miatt kifelejtett egy olyan szempontot, amelyet korábban ő maga jelzett telefonon a budapesti szerkesztőnek. Az esztergomi stáb erre emlékeztette.

Felelnie kell a portálnak

Ezt tálalta úgy a 444, mint ámulatba ejtő videót. A korábban egy magyar honvéd kislányáról is álhírt terjesztő 444.hu sztoriját az akkor szintén ugyanezt az álhírt terjesztő 24.hu, a bajai hamis videót elsőként leközlő hvg.hu és a Simicska Lajoshoz köthető Index is szenzációként kezelte.

Az esetről ifjabb Lomnici Zoltán a Demokratának azt mondta: a 444 ismét hazudott, és ezért felelnie kell.

Az álhírgyártó ellenzéki médiumok korábban Varju Lászlóról is azt írták, hogy megverték az MTVA székházában. A felvételeken viszont jól látszott, hogy az a hír sem volt igaz.

hirado.hu - M1