Fidesz-KDNP: Soros diktálja Brüsszel migrációs politikáját

2019. január 15. 12:21

A Fidesz-KDNP szerint Soros György diktálja Brüsszel migrációs politikáját - mondta a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője kedden Budapesten újságíróknak.

Nacsa Lőrinc szerint Brüsszelben a "Soros-tervet" hajtják végre, migránsokat akarnak betelepíteni Európába, népességcserét szeretnének a kontinensen, Soros pedig személyesen és emberein keresztül is felügyeli a terv végrehajtását. Személyesen ad eligazítást az Európai Bizottság legfőbb vezetőinek, akikkel az elmúlt időszakban legalább 20 alkalommal találkozott - mindig zárt ajtók mögött -, így többször is személyesen tárgyalt Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, Frans Timmermansszal, a brüsszeli testület első alelnökével, és Dimitrisz Avramopulosszal, a bizottság migrációs politikáért felelős tagjával - tette hozzá.

A kereszténydemokraták frakciószóvivője azt is mondta, hogy Soros György fizetett emberei napi szinten járnak be az Európai Parlamentbe (EP), és vesznek részt konkrét brüsszeli migrációs javaslatok kidolgozásban is. Úgy fogalmazott, gyakorlatilag a markukban tartják és befolyásolják az EP jelentős részét, több mint 220 képviselőt, köztük a magyar baloldal EP-képviselőit is, akik az elmúlt években megszavaztak minden egyes migránspárti javaslatot.

A politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy "Soros György mennyire behálózta Brüsszelt".

Szerinte a milliárdos intenzív választási kampányba kezdett, mert meg akarja erősíteni a befolyását Brüsszelben, ezért mozgósítja az embereit Európa-szerte, "itt, Magyarországon is a teljes ellenzéket". Kijelentette: Soros bevándorláspárti többséget szeretne az új EP-ben is, hogy felgyorsítsa a migránsok betelepítését, a nemzetállamok meggyengítését és a keresztény kultúra lerombolását.

Nacsa Lőrinc ezért óriásinak nevezte az EP-választás tétjét: választani kell a bevándorláspárti "Soros-lista" és a Fidesz-KDNP bevándorlásellenes listája között.

A frakciószóvivő kérdésre azt is mondta: a "Soros-terv" végrehajtása az egész világon megkezdődött, ezt bizonyítja például az ENSZ migrációs csomagja is. Megemlítette továbbá Kanadát, ahol szerinte szintén elkezdték végrehajtani a "Soros-tervet" az ottani emberek megkérdezése nélkül, ami annak a következménye, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök "paktumot írt alá Soros Györggyel, Soros György legfőbb alapítványával".

MTI