Szél és Hadházy ismét politikai nyomásgyakorlásra használta képviselői igazolványát

2019. január 16. 12:36

Joggal való visszaélés, amit a Szél-Hadházy páros folyamatosan megvalósít a közmédia épületeinél – áll a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA közleményében, melyet változtatás nélkül közlünk.

Olcsó kommunikációs trükk, hogy amit magad csinálsz, azzal vádold meg az ellenfeleidet. Ezzel az eszközzel élve terjesztenek hazugságokat és követnek el törvénysértéseket a randalírozó képviselők, továbbá rágalmazzák, sértegetik, mindennapi munkájukban folyamatosan akadályozzák a közmédia munkatársait. Szél és Hadházy sajtótájékoztatójukon hazugságokkal vádolták meg a közmédiát, és ismételten megsértették a közmédia több munkatársának személyiségi jogait, annak ellenére, hogy Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője világosan, egyértelműen e cselekményt törvénytelennek minősítette.

Szél és Hadházy tekintélyes életúttal rendelkező vezetőket, családapákat minősítettek olyan stílusban, amely még az útszéli kocsmákban sem elfogadható. Ez a magatartás megítélésünk szerint méltatlan, nemcsak egy országgyűlési képviselőhöz, de bármely, magát európainak tekintő polgárhoz is.

A közmédia tiszteletben tartja az országgyűlési képviselők jogait, tiszteletben tartja Szél Bernadett és Hadházy Ákos képviselők tájékozódáshoz való jogát, tiszteletben tartja véleményüket, de visszautasítja azt a hangnemet, alpári stílust, amellyel folyamatosan megsértik a közmédia minden jó szándékú, munkáját tisztességesen végző munkatársát.

Immár sokadik alkalommal visszaélnek képviselői jogaikkal, visszaélnek képviselői igazolványukkal, folyamatos és folytatólagos jogsértést követnek el. A közmédia jogsértést elszenvedő munkatársai a büntetőfeljelentéseket ez alkalommal is meg fogják tenni, és megkérjük az érintett képviselőket, hogy miközben a jogszabályok betartását követelik, aközben maguk is tartsák be a jogszabályban foglaltakat.

hirado.hu