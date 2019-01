Szigorú biztonsági intézkedésekkel készül Putyin látogatására Belgrád

2019. január 16. 13:57

Vlagyimir Putyin csütörtöki szerbiai útját szigorú biztonsági intézkedések kísérik, a szerb sajtó információi szerint az orosz elnököt több mint hétezer szerb rendőr, valamint körülbelül 250 orosz biztonsági szakember védi majd - számolt be honlapján szerdán a Szputnyik orosz hírügynökség szerbiai irodája.

Pontos információkat nem lehet tudni, az azonban biztos, hogy az orosz elnök a világ egyik legjobban védett embere, külföldi látogatásai alkalmával mindig több biztonsági gyűrű is körbeveszi, jól látható és "láthatatlan" testőrök is védik.

A szerb sajtó információi szerint az orosz küldöttség belgrádi tartózkodása idején több mint húsz megállapodást írnak alá a felek. Ezek főként az energiaügy, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, az oktatás és a kultúra területét érintik.

Vlagyimir Putyint csütörtökön több mint hetvenezren köszöntik majd a Szent Száva-templom előtt. A Balkán legnagyobb ortodox templomát 1935 óta építik, de a munkálatok 2002-ig nagyon lassan haladtak, akkor szerb állami támogatással, később orosz támogatással indult meg a munka, amely várhatóan 2020-ban ér véget. Oroszország eddig több mint 30 millió eurót adományozott a templom felépítésére, Vlagyimir Putyin elnökként eddig kétszer látogatta meg.

Nemcsak a belgrádi templom kötődik azonban az orosz elnökhöz. A vajdasági Banstolban épül Szerbia első olyan temploma, amely kinézetében minden szempontból az orosz templomokhoz hasonlít. A Mária Magdolna nevét viselő templomot a köznyelv csak Putyinkának hívja, a település lakói pedig arra számítanak, hogy az orosz elnök a szerbiai látogatása során hozzájuk is bekukkant, hogy megtekintse.

Az orosz elnök tiszteletére emelt épületek között nem ez lesz az első. Vlagyimir Putyin Szerbiában nagy tiszteletnek örvend, Belgrádban viaszfigurát is kapott, több kocsmát is róla neveztek el, és még egy szerb szilvapálinka is a nevét viseli.

A szerbeket és az oroszokat vallási és kulturális gyökerek kötik egymáshoz, és ez annyira mélyen beágyazódott a szerbekbe, hogy a többségük úgy véli, Oroszország Szerbia legnagyobb kereskedelmi és gazdasági partnere, illetve úgy gondolják, hogy a legtöbb befektetés is Oroszországból érkezik, holott valójában Moszkva csak a negyedik legjelentősebb kereskedelmi partnere Belgrádnak, és a befektetések többsége is az Európai Unió tagországaiból érkezik.

MTI