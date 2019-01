Brexit - Káosztól tart a nemzetközi sajtó

2019. január 16. 15:27

Jogi és politikai zűrzavartól tart a nemzetközi sajtó a Brexit-megállapodás londoni alsóházi elutasítása után - derül ki a szerdai lapkommentárokból.

A német lapok felháborodással és aggodalommal fogadták a brit EU-tagság megszüntetéséről az Európai Unióval kötött megállapodás elutasítását.

A legolvasottabb politikai hírportál, a független Spiegel Online Karambol a valósággal című kommentárjában kiemelte, hogy alig maradt idő a megállapodás nélküli, "káosz-Brexit" elhárítására. A kilépés március 29-re tervezett időpontját legfeljebb néhány héttel lehet elhalasztani, különben "időpontütközés fenyeget az európai parlamenti választással, amelynek részben bizarr, részben veszélyes következményei lennének az egész EU-ra nézve".

Ennek nagy a valószínűsége, mert "egyáltalán semmi nem utal arra, hogy Nagy-Britannia észhez tér" - írták, hozzátéve, hogy az EU-nak fel kell készülnie a legrosszabbra, mert a londoni alsóház képviselőinek egy része "fundamentalista, akik szinte vallásos szenvedéllyel" törekednek a Brexitre, és ugyan kisebbséget alkotnak, de elég sokan vannak ahhoz, hogy "bármilyen döntést megtorpedózzanak".

A baloldali Frankfurter Rundschau Egy másodosztályú politikus megaláztatása című kommentárja szerint Theresa May brit kormányfő "megérdemli a vereséget", mert konzervatív pártjának érdekeit az utolsó percig a hazája érdeke fölé helyezte.

Az "autizmussal határos kapcsolatteremtési nehézségekkel" küzdő May végül szinte teljesen egyedül maradt. Most "a haza javára kell cselekednie, vagy szabaddá kell tennie az utat valaki másnak, például David Lidington miniszterelnök-helyettesnek, aki meg tud szervezni egy pártokon átívelő megoldást".

A Die Zeit című liberális hetilap hírportálján Zsákutcában címmel közölt kommentár szerint a szavazás megmutatta, mennyire romboló hatású a Brexitről folytatott vita Nagy-Britanniában. Az ugyan várható volt, hogy az EU-val kötött megállapodást nem támogatja a többség, az viszont egyenesen "'drámai, hogy a képviselők mennyire kevéssé törekedtek pártokon átívelő, többségi támogatásra alkalmas megoldási javaslatok kidolgozására".

A vita "már régen nem egy ésszerű kompromisszumról szól, amellyel minimalizálni lehetne a gazdasági és társadalmi károkat, sok képviselőnek - és mindenekelőtt Theresa Maynek - csupán az a célja, hogy megakadályozza azt, amit nem akar, vagy ami használhat a politikai ellenfélnek" - írták, kiemelve, hogy "ez az egoizmus politikai és alkotmányjogi válságba döntötte az országot".

A brüsszeli Politico azt írta, hogy a brit belpolitika káoszba süllyedt, és könnyen elképzelhető, hogy a helyzet nem is fog időben helyreállni. A kommentár szerint az országnak jelenleg nincsen kormányzásra képes kormánya, a kabinet nem tudja megvalósítani központi célkitűzését, a brit EU-tagság rendezett körülmények közötti megszüntetését.

"A korábban elképzelhetetlen arányú vereség nyomán az Egyesült Királyság a megállapodás nélküli távozás felé sodródik, egyetlen párt vagy csoport sem rendelkezik parlamenti többséggel ennek megváltoztatásához" - olvasható a cikkben.

A legfrissebb fejlemények következménye, hogy még a korábbinál is hevesebb belpolitikai harc kezdődik a túlélésért napról napra, abban bízva, hogy valami, akármi megváltozik, de ennek kicsi az esélye - értékelt a Politico.

A spanyol napilapok közül több is új parlamenti választások kiírását tartja szükségesnek.

"A józan ész szemszögéből" Theresa May B-tervének tartalmaznia kell továbbá a kilépési határidő bővítésére vonatkozó kérelmet is az európai partnerek felé, hogy a választásokat még a végleges uniós elszakadás előtt meg lehessen rendezni - írta a konzervatív ABC, amelynek szerdai száma A Brexit foglyai főcímmel jelent meg.

Az újság szerint a legésszerűbb azonban a népszavazás megismétlése lenne, mert az emberek már nemcsak "a Brexit-párti nemzetipopulisták propagandáját" ismerik, hanem a valódi érveket is.

"May elsöprő veresége kiélezi a Brexit-krízist" - áll a baloldali El País címlapján. A szerző, Lluis Bassets volt igazgatóhelyettes szerint a brit miniszterelnök arra számít, hogy még megszerezheti Brüsszeltől, amit az nem tud és nem is akar megadni: egy javított megállapodást, amelyet a brit parlament jóváhagyhat. Ám azt csak egy új, és a törvényhozás által kellően támogatott brit kormányfő követelheti - állapította meg.

A román liberális Adevarul brüsszeli tudósítója szerint a nagy hagyományú, másoknak példaképül állított brit demokráciát egy átfogó, katonai tankönyvekben oktatott "félretájékoztatási kampány" siklatta ki, az utóbbi másfél évben kibontakozott káosz közepette Londonban most nem találják az utat, hogyan lehetne egy népszavazás eredményét mégis megkerülni.

A román jobboldali Hotnews.ro portál elemzője is azt valószínűsíti, hogy a britek végül is nem lépnek ki az EU-ból: előbb elhalasztják a Brexitet, majd egy újabb népszavazást rendeznek. A cikkíró szerint azonban ennek a folyamatnak az élén nincs mit keresnie a parlamenti szavazáson megsemmisítő vereséget szenvedett, a Brexitet amúgy is csak politikai haszonlesésből felkaroló Theresa Maynek. Az elemző szerint a Brexit kudarca egész Európában elakaszthatja a populisták előretörését.

A szlovák liberális Sme úgy fogalmazott, hogy a "válóperes szerződést" elutasító képviselők az ország újkori történetének legmélyebb politikai válságába taszították Nagy Britanniát, Európát pedig a bizonytalanság legmagasabb szintű állapotába . A pozsonyi lap kommentátora, Peter Schutz véleménycikkében megjegyezte: még ha Theresa May megmaradna is székében, ezután a "katasztrófa" után aligha venné már bárki is komolyan. Hozzátette: a parlamentet sem lehet komolyan venni, hiszen a képviselők csak arról nyilvánítottak véleményt, hogy mit nem akarnak, de azt nem mondták meg, hogy mit akarnak.

MTI