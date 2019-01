Kilépne az USA a NATO-ból?

2019. január 16. 15:38

Amerikai illetékesek szerint magánbeszélgetésekben többször is hangoztatta Donald Trump, hogy kivonná országát a NATO szövetségi rendszeréből, s illetékesek attól tartanak, újra ezzel fenyegetőzhet, mivel a szövetségesek védelmi kiadásai elmaradnak az elnök által elvárttól – írta kedden a The New York Times. A liberális világlap által megkérdezett szakértők szerint egy ilyen döntés jelentősen leértékelné az Egyesült Államokat Európa szemében, és Vlagyimir Putyin orosz elnök malmára hajtaná a vizet.

– Már a NATO elhagyásának puszta megvitatása is az évszázad ajándéka lenne Putyinnak, a lépés megtételéről már nem is beszélve – mondta James Stavridis nyugalmazott tengernagy, korábbi NATO-főparancsnok. Trump már korábban és nyilvánosan is idejétmúltnak nevezte az atlanti szövetséget, kifogásolva, hogy csak néhány európai tagország befizetései érik el a GDP két százalékát.

– Meg fogom mondani a NATO-nak, hogy el kell kezdenetek fizetni a számláitokat. Az Egyesült Államok nem vállal mindent magára. Hetven-kilencven százalék között álljuk Európa védelmének a költségeit, ők meg erre tönkretesznek bennünket a kereskedelemben – mondta az elnök egy tavalyi nagygyűlésen. A szövetség védelmi összköltségvetésének több mint hetven százalékát – csaknem hétszázmilliárd dollárt – az amerikai kiadások teszik ki.

Csalóka mosoly: az amerikai elnököt ellentmondásos viszony fűzi a katonai szövetséghez Fotó: Reuters

Ugyanakkor Trump egyedül nem feltétlenül tudná kiléptetni országát. Először is az adminisztráción belül is vannak komoly hívei a NATO-nak. Közéjük sorolják Patrick Shanahan ügyvezető védelmi minisztert is, noha ő úgy tartja, a Pentagon nem lehet a Fehér Háznak mindig nemet mondó tárca.

Bár a szövetséget megalapító washingtoni szerződés lehetőséget ad a kilépésre, ezt egyéves felmondási idővel lehetne megtenni, ami időt adna a kongresszusnak a távozást akadályozó lépésekre. A kilépés republikánus oldalon is komoly ellenállást váltana ki. Trump NATO-hoz fűződő ellentmondásos viszonyára jellemző, hogy diplomaták az állam- és kormányfőiről külügyminiszteri szintre fokozták le azt az ünnepséget, amelyet áprilisban a NATO fennállásának 50. évfordulóján rendeznek Washingtonban.

Kedden Genfben orosz–amerikai konzultációk kezdődtek a földi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú nukleá­ris fegyverek (INF) megsemmisítéséről szóló szerződésről. Mike Pompeo, az amerikai diplomácia vezetője a NATO-külügyminiszterek decemberi tanácskozásán azt közölte: az Egyesült Államok felmondja kötelezettségeit, ha Moszkva hatvan napon belül nem teljesíti újra a sajátjait.

Washington szerint Moszkva bizonyos manőverező robotrepülőgépek tesztelésével sérti meg az INF-megállapodást, de utóbbi ezt nem ismeri el. Egyes szakértők úgy vélik, az Egyesült Államoknak nem is Moszkva magatartása miatt, hanem a csendes-óceáni kínai fegyverkezés feltartóztatására van szüksége arra, hogy megszabaduljon szerződéses kötelezettségeitől.

magyaridok.hu