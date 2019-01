Óriáslavinák söpörtek végig az Alpokon

2019. január 17. 10:15

Egy nap alatt hárman haltak meg a lavinák miatt az Alpokban, de Svájcban és Ausztriában is volt tragikus lavinaomlás. A hóesés tegnap véget ért, de szakértők szerint még napokig spontán óriáslavinák indulhatnak el. Többet videóra is vettek ezek közül. Davosban jövő hét elején kezdődik a hagyományos gazdasági világfórum, sok százan próbálják megtisztítani a svájci várost.

A svájci üdülőváros, Davos közlekedése megbénult a napok óta tartó havazás miatt. Sok helyen két méteres hó áll az utcákon és munkások százai munkagépekkel és lapátokkal dolgoznak, hogy a hotelekhez és a kongresszusi központhoz legalább a bejárást biztosítsák.

Jövő héten keddig elvileg 65 ország magas rangú politikusa és pénzügyi vezetők sora érkezik a davosi gazdasági világfórumra, ám jelenleg a kisváros egyetlen szálláshelye sem fogadóképes.

A Davos környéki hegyekben állandó a lavinaveszély. Több kilométeres szélességben csúszik a hóréteg a közeli völgyekbe. Davos polgármestere felszólította a lakosságot, hogy éjjel ne menjenek az utcákra és mindenki zárt ablakok mellett, lehetőleg a házak pincéiben aludjon az elkövetkező napokban.

A meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkező napokban is marad az Alpokban a csapadékos időjárás. Közben továbbra is szükségállapot van Szlovákiában a magas-tátrai régióban az intenzív havazás és a veszélyes hóátfúvások miatt. Magas a lavinaveszély is, harmadfokú figyelmeztetést hirdettek a hatóságok.

A helyiek naponta többször takarítják a havat, hogy ki tudjanak jutni a házaikból. A Csorba-tó környékén és Ótátrafüreden az utakat és az autókat is ellepte a hó. Az elmúlt 24 óra alatt 50-80 centiméter friss hó hullott a Magas-Tátrában, a 100 kilométer/órás viharos szél pedig a következő napokban is megmarad. A helyi hatóságok arra figyelmeztettek mindenkit, hogy aki csak teheti ne induljon el a hegyekbe síelni.

hirado.hu - M1