Németország is nekimegy a kínai óriásnak

2019. január 17. 12:37

Német lapértesülések szerint a német kormány aktívan dolgozik azon, hogy kizárja a Huawei-t az ország 5G mobilhálózatának kiépítéséből.

A Handelsblatt című német gazdasági lap értesülései szerint a német kormány a biztonsági előírások szigorítását és egyéb más intézkedéseket tervez, hogy kizárhassa a kínai Huawei Technologiest az ország 5G hálózatának kiépítéséből. Azt állítják kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy a koncesszió kiadásakor olyan mértékben szigorítanának az előírásokon, hogy annak a kínai cég már nem tudna megfelelni, de szóba került végső lehetőségként a német távközlési törvény módosítása is.

A deliberalizációs lépések éles fordulatot jelentenek a német kormány tavalyi hozzáállásához képest. Akkor a német törvényhozásban az amerikai, Huawei-jel szembeni intézkedések nyomán ezt firtató kérdésre azt a választ adták, hogy nincs meg a jogi lehetőség arra, hogy bármely pályázót kizárjanak az 5G hálózat aukciójáról - írta a Reuters.

A német lap szerint a kormányzat legutóbb már azt állította, hogy az 5G hálózat biztonsága különös fontosságú és emiatt várhatóan több döntést is hoznak majd a közeljövőben az ügyben. Az amerikai kormányzat korábban arról értesítette szövetségeseit, hogy álláspontjuk szerint a Huawei bizonyíthatóan a kínai kormányzat érdekeit szolgálja és az általa szállított hálózati eszközöknél megvan a veszélye annak, hogy azokba olyan biztonsági rések kerülnek, amelyek lehetővé teszik a rajtuk keresztül való kémkedést és illegális adatgyűjtést.

Fotó: Reuters

A német Deutsche Telekom decemberben jelentette be, hogy felülvizsgálja beszállítóira vonatkozó előírásait, eközben a francia Orange is közölte, hogy következő generációs hálózatának kiépítésénél nem kíván a Huawei-jel együttműködni. A két nagy európai, részben állami tulajdonban lévő távközlési óriás bejelentése azután érkezett, hogy több, az Egyesült Államokkal szövetségi viszonyban lévő ország - köztük Ausztrália és Japán - is kizárta a Huawei-t 5G hálózatának kiépítéséből.

A Huawei változatlanul azt állítja, hogy a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos aggodalmak megalapozatlanok. Az amerikai hatóságok és a techóriás közötti vita akkor mérgesedett el igazán, amikor a kínai cég pénzügyi vezetőjét tavaly novemberben amerikai kérésre Kanadában letartóztatták az Irán elleni szankciók állítólagos megsértése miatt.

