Harmadszor is elutasította Iohannis a román kormányfő miniszterjelöltjeit

2019. január 17. 21:03

Harmadszor is elutasította Klaus Iohannis román elnök Viorica Dancila kormányfő miniszterjelöltjeinek kinevezését csütörtökön.

Dancila a múlt héten, a második elutasítás napján ugyanazoknak a miniszterjelölteknek a kinevezését kérte ismét Iohannistól, akiket az államfő éppen elutasított.

A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik kulcsemberének számító Lia Olguta Vasilescu kerüljön a miniszterelnök-helyettesi ranggal együtt járó regionális fejlesztési tárca élére, illetve Mircea Dragici, a PSD pénztárosa legyen a közlekedési miniszter. Szerinte a két jelölt eleget tesz az alkotmányban és a hatályos törvényekben megszabott összeférhetetlenségi feltételeknek.

A szociáldemokrata kormánnyal nyílt konfliktusban álló jobboldali államfő mostani elutasító levelében is törvényességi kifogásokat emelt. Egyebek mellett arra utalt, hogy a jelöléshez csatolt dokumentációhoz nem csatolták a bűnügyi nyilvántartó igazolását arról, hogy a jelöltek nem büntetett előéletűek.

A kifogásnak nyilvánvaló politikai üzenete van, hiszen eddig egyetlen miniszterjelölttől sem kértek igazolást arról, hogy büntetlen előéletű. Iohannis már több ízben "bűnözőnek" nevezte - a korrupcióért jogerősen felfüggesztett börtönre ítélt és újabb bűnvádi eljárások alatt álló - Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnököt, aki éppen priusza miatt nem kérhette magának a kormányfői posztot. Mostani gesztusával az elnök jelezte: szerinte a PSD többi tisztségviselőjéről is feltételezhető, hogy büntetett előéletű.

Toni Grebla kormányfőtitkár a legújabb elutasításra reagálva azt mondta: megküldik az államfőnek a hiányolt igazolásokat, vagyis a kormányfő továbbra sem hajlandó más tisztségviselőket jelölni. Ettől azonban a PSD politikusai sem remélik azt, hogy az elnök végül engedni fog: szerintük a miniszterjelöltek elutasítására felhozott indokok csak ürügyül szolgálnak Iohannis számára a politikai konfliktus kiélezésére.

Bukarestben arra számítanak, hogy a kialakult jogvitát a kormány ismét az alkotmánybíróság elé viszi.

A román kormány átalakítása körüli politikai csata még tavaly novemberben kezdődött. A kormányfő már bepanaszolta egyszer Iohannist az alkotmánybíróságnál, így sikerült elérnie, hogy az elnök felmentse azokat a kormánytagokat, akikkel Dancila nem volt hajlandó együtt dolgozni. A kormányfő most is az alkotmánybíróságtól reméli, hogy végül is rákényszeríti az elnököt az általa jelölt miniszterek kinevezésére.

MTI