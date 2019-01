Még keresik a kenyai támadás túlélőit

2019. január 18. 17:44

Tegnap délutánra a kenyai biztonsági erők végeztek a nairobi terrortámadás összes életben maradt elkövetőjével. A terrortámadásnak legalább 21 ártatlan halálos áldozata van, de még több mint 50 embert keresnek. Az al-Sabaab milícia azért akart bosszút állni, amiért Donald Trump amerikai elnök elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosaként.

Az al-Kaida terrorhálózathoz kötődő al-Sabaab szomáliai iszlamista milícia kedden kora délután támadt egy luxusszállodára Nairobi központjában. A helyi tudósítások szerint fegyveres férfiak rontottak be a lobbiterembe, ahol legalább egyikük öngyilkos merényletet követett el, számos vendéget megsebesítve, miközben az épületen kívül több jármű is felrobbant. A DusitD2 épületegyüttesnél a következő napon is folytatódott a dráma, a terroristákkal több mint húszórás ostrom után végeztek a biztonsági erők.

A támadók célpontja egy konferencia volt a szállodában, amelyen amerikaiak is részt vettek, de az esemény helyszínét az utolsó pillanatban megváltoztatták a szervezők. A támadók nem tudtak bejutni a szállodába, ezért a mellette lévő épületet rohanták meg, jelezte az MTI.

„Mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Izrael lábbal tiporja a palesztinok jogait, ezen országok gazdasági érdekei csorbát fognak szenvedni” – szögezték le az iszlamisták a rádiójukban beolvasott közleményükben kedden, miután jelentkeztek a támadás elkövetőjeként. Hozzátették, hogy a szállodából, éttermekből, üzletekből, irodaházakból álló komplexum elleni támadást az al-Kaida vezetőjének, Ajmán az-Zavahrinak az útmutatása alapján hajtották végre.

A halálos áldozatok között van 16 kenyai, egy amerikai állampolgár, aki az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett összetett terrortámadás egyik túlélője volt és egy brit fejlesztési szakember. Három áldozat afrikai, de állampolgárságukat egyelőre nem tudják – közölte Joseph Boinnet rendőr-főfelügyelő. Tegnap az ausztrál lapok arról írtak, egy fiatal ausztrál férfi is a halálos áldozatok között van. A hatóságok egyébként öt támadóval végeztek. Az al-Sabaab szervezet 2013-ban már egyszer megtámadott egy bevásárlóközpontot, ahol 67 ember vesztette életét.

magyaridok.hu - MTI