Az amerikai házelnök lemondta külföldi útját

2019. január 18. 20:59

Nancy Pelosi amerikai házelnök pénteken lemondta Brüsszelbe, Egyiptomba és Afganisztánba tervezett útját, miután előző nap Donald Trump elnök levélben közölte, hogy ő és a delegáció nem veheti igénybe a Pentagon (védelmi minisztérium) katonai külön repülőgépét.

Pelosi újságíróknak azt mondta: megfogadva az elnök tanácsát, menetrendszerű járattal tervezte volna az utazást, de az elnök veszélybe sodorta az ő és a küldöttség biztonságát azzal, hogy nyilvánosságra hozta ezt a tényt. Rendkívül felelőtlen lépésnek minősítette Donald Trump lépését.

A házelnök azt állította, hogy - megfogadva az elnök levélben tett javaslatát - azt tervezte, hogy menetrendszerű járattal indul Afganisztánba, de mivel ezt a tervet szerinte a Fehér Ház kiszivárogtatta, ezért az utazás különösen veszélyessé vált.

Arra az újságírói kérdésre, hogy honnan tudja, hogy az információt a Fehér Ház szivárogtatta ki, Pelosi nem válaszolt.

A házelnök helyettes kabinetfőnöke, Drew Hammill közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy a külügyminisztériumnak a diplomaták biztonságával foglalkozó részlege arról tájékoztatta Pelosit és a delegáció tagjait, hogy a katonai gép megtagadása és az utazás nyilvánosságra kerülése miatt jócskán megnövekedett mind a delegáció, mind az Afganisztánban lévő amerikai katonák fenyegetettsége és biztonsági kockázata. "Ma reggel megtudtuk, hogy a kormányzat kiszivárogtatta a menetrendszerű járattal tervezett utazást is" - olvasható Hammill közleményében.

A The New York Times című lap idézett egy neve elhallgatását kérő fehér házi tisztségviselőt, aki cáfolta a kormányzati kiszivárogtatást. "Egyszerűen hazugság" - fogalmazott a tisztségviselő. Hangsúlyozta azt is, hogy amúgy sem maradt volna titokban, ha a házelnök és a mintegy húsztagú delegáció Afganisztánba induló menetrendszerű járatra vásárol jegyet.

A Fehér Ház egyébként hivatalosan nem reagált a demokrata párti házelnök által elmondottakra.

Donald Trump pénteken levélben fejezte ki elégedetlenségét, hogy Nancy Pelosi a részleges kormányzati leállás idején távozni akar Washingtonból. Egyúttal arról tájékoztatta őt, hogy a tervezet utazáshoz nem veheti igénybe a Pentagon által ilyen esetekben mindig biztosított katonai különgépet. Helyette azt javasolta, hogy a házelnök - ha akarja - utazzon menetrendszerű járattal.

Az elnöknek, mint a hadsereg főparancsnokának, jogában áll megvonni a Pentagon által biztosított katonai repülőgép használatát.

MTI