Szávay és Staudt lemondott, de még őrzi a mandátumát

2019. január 19. 09:53

Továbbra is a Jobbik parlamenti frakciójának tagja Staudt Gábor és Szávay István. Mindketten tavaly decemberben jelentették be lemondásukat, hivatalosan azonban ezt még nem nyújtották be a házelnöknek. A Magyar Idők arról írt: millióktól esne el a párt, ha a tavaszi ülésszak kezdete előtt távozna a két képviselő. A Jobbik szerint ez csak jogi kérdés.

Változatlan a Jobbik parlamenti frakciójának névsora. Az Országgyűlés hivatalos honlapján továbbra is a képviselőcsoport tagjai között szerepel Staudt Gábor és Szávay István, pedig mindkét jobbikos politikus még tavaly bejelentette, hogy visszaadja mandátumát, de ez a mai napig nem történt meg.

Szávay István azért mondott le, mert nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen egy zsidó nő megverésével dicsekszik. A jobbikos képviselő később azt mondta, hogy túlzásba esett és nem ütötte meg a nőt.

A párt szóvivője pénteken ismét jogi kérdésként értékelte, hogy még nem érkezett meg Szávay István lemondása a házelnökhöz. Szilágyi György úgy fogalmazott, Szávay István visszaadja mandátumát, hiszen azt megígérte. Majd elmondta, a frakcióelnökség arra kérte Szávayt, hogy majd akkor adja vissza a mandátumát, amikor az új képviselő, aki érkezik helyette, be is tud jönni.

A Magyar Idők szerint azonban a pénz miatt késlekednek a jobbikos képviselők. A portál úgy számol, havonta akár 10 millió forintot is bukhat a Jobbik, ha kettővel kevesebben ülnek a frakcióban. Ugyanis Staudt Gábor és Szávay István utódja is csak február elején, a tavaszi ülésszak kezdetén tehet képviselői esküt. Így addig elesnének a létszám alapján járó támogatások egy részétől.

Szilágyi György úgy fogalmazott: nem a pénz, hanem a napi működés miatt fontos, hogy a lemondott képviselők megtartsák a következő ülésszak kezdetéig a mandátumukat.

hirado.hu - M1