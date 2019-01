MTVA-tiltakozás: Szél és Hadházy elárulta, mi a végcéljuk

2019. január 19. 11:36

Azok az MTVA-ban dolgozók, akikkel közvetlenül érintkeztek az elmúlt napokban, kedvesek voltak velük, például kaptak tőlük csokit – erről beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában Szél Bernadett és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos reagált az őt az MTVA-n viselt lyukas zoknija miatt ért kritikákra is. Mint mondta: édesanyja és felesége is többször figyelmeztették korábban, hogy vigyázzon a zoknijára. Mint elmondta: inspirálta, hogy a jobboldali médiát ennyire érdekli a zoknija, ezért később egy nemlyukas zokniját is kilyukasztotta és ráírta, hogy európai ügyészséget, hátha emiatt szó lesz az MTVA-ban az európai ügyészségről, ám nem így lett.

Szél Bernadett hozzátette:jár a tisztelet az ellenzéknek, nem tarható hogy vagy nem hívják be őket a köztévébe, vagy csak olyan kérdéseket kapnak, hogy a mondanivalójukat véletlenül se juttathassák el a nézőkhöz.

Hadházy Ákos szerint ők és a decemberben velük tiltakozó többi ellenzéki képviselő sokmillió embert képvisel, mindazokat, akik nem a Fideszre szavaznak.

A beszélgetésben elhangzott, hogy a mostani MTVA-beli akciónak két közvetlen célja volt: egyrészt az, hogy Papp Dániel álljon velük szóba, másrészt az, hogy a közleményüket olvassák be.

Ám ennél van két nagyobb cél, tették hozzá: egyrészt hogy az MTVA vezérigazgatója mondjon le vagy távolítsák el, illetve hogy egy, a kormánypártoknak és az ellenzéknek is megfelelő irányítás legyen az MTVA-ban.

Ami az akció visszhangját illeti, azzal kapcsolatban Hadházy Ákos elmondta: túlnyomórészt támogató üzeneteket kapnak. A szkeptikusabb hangok közül a nagyfia kérdését emelte ki, aki az iránt érdeklődött, hogy az édesapja miért volt bent az MTVA-ban, „ha az igazságot pont annyi ember tudja, mint korábban?”

Az akciójukkal kapcsolatban megjelent kritikus véleményekről Szél Bernadett azt mondta: „aki nem dolgozik, csak azt nem lehet kritizálni”, egyben megismételte: az a végcéljuk, hogy a kormánypártoknak és az ellenzéknek is megfelelő vezérigazgató az MTVA-ban.

