A magyar kultúra napja - Heves - Békés - Komárom-Esztergom

2019. január 21. 17:48

Programok Heves megyében

Heves megyében több ünnepséget, előadói estet, koncertet rendeznek a magyar kultúra napja alkalmából.

Eger önkormányzata hétfőn rendezi meg a városi ünnepséget, köszöntőt a megyei jogú város polgármestere, Habis László, ünnepi beszédet Lisztóczky László irodalomtörténész mond. Az ünnepi műsorban a Szabó Sipos Máté vezényelte Egri Szimfonikus Zenekar és Fekete Bori népdalénekes lép fel.

Közös programot tart kedden Hatvan önkormányzata és a város kulturális intézményei. Köszöntőt mond Horváth Richárd polgármester, az ünnepi műsorban Sebő Ferenc és Jordán Tamás lép fel, közreműködik a Sebő együttes két tagja, Barvich Iván és Perger László.

Gyöngyösön a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ két előadással - a Kaláka együttes Kányádi-emlékestjével és Neil Simon Pletykafészek című bohózatával - tiszteleg a magyar kultúra napja előtt. A Kányádi-est hétfőn, a Neil Simon-darab bemutatója kedden. A város önkormányzata pénteken tartja meg a hivatalos ünnepséget a Vachott Sándor Városi Könyvtár ad otthont.

Díjátadók, koncertek Békés megyében

A kulturális életben kimagaslót alkotó szakembereket, művészeket díjaznak Békés megye több településén a magyar kultúra napja alkalmából.

Gyulán az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjakat adja át Görgényi Ernő, a város polgármestere január 21-én este a Vigadóban. Az ünnepségen az érdeklődők részleteket hallhatnak a Hunyadi László című operából az Erkel Ferenc Vegyeskar előadásában, majd Szűcs Nelli adja elő a Fedák Sári című önálló estjét.

Békéscsabán a Békéscsaba Kultúrájáért elnevezésű kitüntetést adja át Szarvas Péter polgármester január 26-án a Csabagyöngye Kulturális Központban. A rendezvényen fellép a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Muzsikás Együttes. A repertoáron részletek hangzanak el Kodály Zoltán és Bartók Béla műveiből, gyűjtéseiből.

Január 21-én a Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás szintén a Csabagyöngye Kulturális Központban, de Jazz-csütörtök néven koncert is lesz január 24-én a Meseházban.

Programok Komárom-Esztergom megyében

Művészeti díjak átadásával, kiállítással, mesejátékkal, irodalmi és zenei előadásokkal ünneplik Komárom-Esztergom megyében a magyar kultúra napját.

Tatabányán kedden, a magyar kultúra napján adják át a Jászai Mari Színházban a Tatabánya Kultúrájáért díjat, valamint a Krajcsirovits Henrik festőművészről elnevezett művészeti ösztöndíjat, majd köszöntik a pályakezdő és az idős pedagógusokat.

Komáromban a Magyar Népmese Színház a Hetvenkedő János című mesejátékkal várja a gyerekeket a közösségi házban, majd a Jókai moziban Arany János balladáiból és kései lírikus verseiből ad elő válogatást Tóth Tibor, a révkomáromi színház igazgatója.

Az oroszlányi művelődési központban Cakó Ferenc grafikus, animációsfilm-rendező alkotásaiból nyílik kiállítás, és a művész homokanimációit is láthatja a közönség. A város kulturális életében jelentős szerepet játszók munkáját elismerő Kölcsey Ferenc Emlékplakettek átadását követően az érdeklődőket Háy János költő és Beck Zoltán zenész közös, Háy Come Beck című estjére várják, melyben szerephez jut a szépirodalom és a popkultúra is.

Tatán szombaton a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola művészeti együttesei "Jó kedvvel, bőséggel" címmel adnak műsort a Magyary Zoltán Művelődési Központban.



MTI