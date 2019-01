A rostfogyasztás krónikus betegségeket előzhet meg

2019. január 22. 11:13

A rostfogyasztás megelőzheti a krónikus, nem fertőző betegségek kialakulását - közölte a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Erdélyi-Sipos Aliz azt mondta, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és az elhízás egyik oka a nem megfelelő mennyiségű rostfogyasztás.

Naponta 24-30 gramm rost ajánlott, ezt azonban Magyarországon a legutóbbi reprezentatív táplálkozási felmérés szerint sem a nők, sem a férfiak nem érik el, bár a férfiak megközelítik az alsó határt - tudatta.

Ismertette, a hazai táplálkozási ajánlás alapján napi négy adag gyümölcsöt vagy zöldséget és egy adag teljes kiőrlésű gabonát kell enni ahhoz, hogy ez a mennyiség meglegyen.

Kitért arra is: az influenza megelőzésében, átvészelésében is szerepet játszanak a rostok, mert a gyümölcsök, zöldségek vitamintartalmukkal is támogatják az immunrendszert.

MTI - M1