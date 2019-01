Csalódást okozott Theresa May B terve

2019. január 22. 15:44

A nagypénteki egyezmény érinthetetlenségére, a szigetországban élő európaiak jogainak garantálására, illetve az ír tartalék megoldás ügyében további tárgyalásokra tett ígéretet Theresa May tegnap délutáni beszédében. Az eredetileg brexit B tervként beharangozott parlamenti felszólalás a kritikusok szerint semmivel sem mutatott többet a már elutasított kilépési megállapodásban foglaltaknál.

Kevesebb mint egy héttel azután, hogy a brit alsóház elsöprő többséggel elutasította az Európai Unió és a londoni kormány által tető alá hozott kilépési megállapodást, Theresa May tegnap állt újra a parlament elé, hogy ismertesse az immár átdolgozott brexitstratégiát.

A miniszterelnök felszólalásának leginkább várt része az ír tartalék megoldást érintette: May egyrészt kizárta annak lehetőségét, hogy a kormány hozzányúlna az Ír-sziget békéjét biztosító nagypénteki egyezményhez (utóbbi híre tegnap végigsöpört a brit sajtón), illetve bejelentette, hogy a továbbiakban is tárgyalásokat folytat az Észak-Írország és Írország felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében, az egyeztetések eredmé­nyeit pedig mielőbb ismerteti az Európai Unióban is. – Két aggály továbbra is fennáll a tartalék megoldással kapcsolatban: egyrészt hogy benne ragadhatunk, másrészt hogy milyen hatása lesz az Egyesült Királyság egységére vonatkozóan – fogalmazott a brit miniszterelnök, akinek szavait az alsóház bekiabálásokkal fogadta.

May arról is beszélt, hogy a szigetországban élő uniós állampolgárok jövőbeli jogaira vonatkozó bírálatokat is meghallgatta, aminek eredményeként London elengedi a kilépés utáni időszakra szóló tartós letelepedési engedély tervezett, hatvanöt fontos (több mint huszonháromezer forintos) díját. Ami a brexit milyenségét illeti, May ezúttal is jelentősnek nevezte a veszélyt, miszerint az Egyesült Királyság megállapodás nélkül távozhat az unióból.

Credit: PA:Press Association

Mint fogalmazott, ez úgy lenne elkerülhető, ha a parlament zöld jelzést adna a brexitalkunak vagy ha visszavonnák a kilépést szabályozó ötvenes cikkelyt, ami viszont az uniós tagság fenntartását eredményezné. – A kilépés dátumának áthelyezése sem jelentené, hogy biztosan alkuval a kezünkben lépünk ki. Az EU pedig nem fog belemenni a halasztásba, csak hogy időt adjon nekünk – érvelt a megállapodása mellett a miniszterelnök.

A miniszterelnök B terve megegyezik a régivel Fotó: PRU

A londoni parlament jövő kedden dönt arról, hogy másodszorra is elutasítja-e a kilépési alkut. May tegnap délutáni beszéde mindenesetre negatív visszhangra lelt a brit sajtóban: a legtöbben azt sérelmezték, hogy a B tervként beharangozott stratégia semmi újat nem ad a múlt héten leszavazott megállapodáshoz. – May új terve gyakorlatilag megegyezik a régivel. Bizalmat kér a brexitalkuhoz, és nagyobb jövőbeli beleszólást ígér a képviselőknek az uniós–brit kapcsolatokba – írta a Huffington Post UK portál politikai elemzője. A Sky News szerkesztője pedig azt írta: „A B terv egyenlő az A tervvel. May több tárgyalást ígér a tartalék megoldás ügyében és egyértelműen kizárta a második brexitnépszavazás lehetőségét. De mi a helyzet egy engedékenyebb brexittel?”

Tegnap egyébként arról is cikkeztek, hogy a tartalék megoldást megkerülve a londoni kormány megpróbálkozott egy kétoldalú megállapodást nyélbe ütni Írországgal, ám Dublin elutasította London kérését, mégpedig arra hivatkozva, hogy kizárólag a huszonhetek nevében tárgyalnak a britekkel. Michel Barnier uniós főtárgyaló pedig arra kérte a May-kormányt: az ír tartalék megoldás átdolgozása helyett koncentráljon egy minél ambició­zusabb jövőbeli viszonyrendszerre.

magyaridok.hu