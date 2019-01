Bejelentették az Oscar-díj jelöltjeit

2019. január 22. 17:35

Lady Gagát a legjobb női főszereplő, Bradley Coopert a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték. A filmek között versenyez a Csillag születik, a Fekete Párduc és a Bohém rapszódia.

Nanjiani és Tracee Ellis Ross jelentkezett élőben az Samuel Goldwyn Színházból, ahol két részletben bejelentették az akadémia díjaira esélyes jelölteket. A kedvenc és a Roma című filmet jelölte a legtöbb, egyaránt tíz kategóriában az amerikai filmakadémia.

Alfonso Cuaron Roma című alkotása 10 jelölést kapott. (Fotó: Getty Images)

A legjobb film kategóriában nyolc alkotás versenghet az Oscar-szoborért, köztük a Fekete Párduc, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Bohém rapszódia, A kedvenc, a Zöld könyv, a Roma, a Csillag születik és az Alelnök.

A legjobb színésznő Oscar-díjára Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes.

Bradley Cooper és Lady Gaga is Oscar-jelölést kapott a Csillag születikben nyújtott alakításáért (Fotó: Getty Images/Michael Tran)

A legjobb színész kategóriában pedig Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen (Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.

A legjobb rövidfilmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotázs című filmje, a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában pedig egy másik magyar alkotás, Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című műve is az esélyesek között volt, végül azonban egyik sem kapott jelölést.

Az Oscar-gálának egyébként még mindig nincs házigazdája. A feladatra felkért Kevin Hartnak korábbi melegeket támadó twitteres megjegyzései miatt kellett visszavonulnia a feladattól. Még nem sikerült olyan nagyágyút találnia a szervezőknek, aki biztosítaná a világszerte közvetített díjátadó show magas nézőszámát.

A filmakadémia szemmel láthatólag arra koncentrál, hogy a díjátadók között legyen minél több sztár, és velük emelje a rendezvény népszerűségét. Felröppent a hír, hogy esetleg a Bosszúállók sztárcsapatát is bevetnék a műsorban.

A 2018-as Oscar-show-nak rekordalacsony, 26,5 millió nézője volt, ezért a szervezők többek között megígérték, hogy 30 perccel rövidebb lesz a műsor, néhány díjat a reklámszünetekben adnak majd át. A díjátadót, amelyen az amerikai filmművészet legrangosabb elismeréseit 91. alkalommal adják át, február 24-én tartják Los Angelesben a Dolby Színházban.

Íme a 2019-es Oscar-gála további jelöltjei:

A legjobb film:

Fekete párduc

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Roma

Csillag születik

Az alelnök

A legjobb rendező:

Spike Lee (Csuklyások)

Pawel Pawlikowski (Hidegháború)

Yorgos Lanthimos (A kedvenc)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Az alelnök)

A legjobb rövidfilm:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

A legjobb női főszereplő:

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (A kedvenc)

Lady Gaga (Csillag születik)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

A legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams (Az alelnök)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (A kedvenc)

Rachel Weisz (A kedvenc)

A legjobb férfi főszereplő:

Christian Bale (Az alelnök)

Bradley Cooper (Csillag születik)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohém rapszódia)

Viggo Mortensen (Zöld könyv)

A legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

Adam Driver (Csuklyások)

Sam Elliott (Csillag születik)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Az alelnök)

A legjobb külföldi film:

Kafarnaum (Lebanon)

Hidegháború (Poland)

Mű szerző nélkül (Germany)

Roma (Mexico)

Bolti tolvajok (Japan)

A legjobb animált rövidfilm:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

A legjobb adattált forgatókönyv:

Buster Scruggs balladája

Csuklyások

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Csillag születik

A legjobb eredeti forgatókönyv:

A kedvenc (Deborah Davis and Tony McNamara)

A hitehagyott (Paul Schrader)

Zöld Könyv (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly and Nick Vallelonga)

Roma (Alfonso Cuaron)

Alelnök (Adam McKay)

A legjobb rövid dokumentumfilm:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

A legjobb dokumentumfilm:

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

A legjobb operatőr:

A kedvenc (Robbie Ryan)

Mű szerző nélkül (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

Csillag születik (Matty Libatique)

Hidegháború (Lukasz Zal)

A legjobb betétdal:

Fekete párduc

RBG

Mary Poppins visszatér

Csillag születik

Buster Scruggs balladája

A legjobb animációs film:

A hihetetlen család 2.

Kutyák szigete

Mirai

Ralph szétzúzza az internetet

Pókember: Irány a Pókverzum

A legjobb kosztüm, jelmeztervezés:

Buster Scruggs balladája

Fekete Párduc

Mary Poppins visszatér

A kedvenc

Két királynő

A legjobb smink és haj:

Határeset

Két királynő

Az alelnök

A legjobb vizuális effektusok:

Bosszúállók: Végtelen háború

Barátom, Róbert Gida

Az első ember

Ready Player One

Solo: Egy Star Wars-történet

A legjobb hangvágás:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Az első ember

Hang nélkül

Roma

A legjobb hangkeverés:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Roma

Az első ember

Csillag születik

A legjobb filmzene:

Fekete párduc

Csuklyások

If Beale Street Could Talk

Kutyák szigete

Mary Poppins visszatér

A legjobb vágás:

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Az alelnök

hirado.hu - MTI