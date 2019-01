Belepi a hó az országot, 15 centiméter is hullhat

2019. január 23. 09:39

Szerdán folytatódik a havazás, a csapadékzóna folyamatosan észak, északkeleti irányba tart.

A nap nagy részében borult lesz az ég. Reggelre az Északi-középhegység térségét is eléri a havazás, majd délen délelőtt, északon délután megszűnik a tartós csapadék, és inkább már csak elszórt hószállingózás, hózápor fordulhat elő. Délután délkeleten felszakadozhat a felhőzet. Az északkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható, délkeleten, délen valószínű olvadás. Késő estére mínusz 6, plusz 1 fokra hűl le a levegő – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Folytatódik a havazás, a csapadékzóna egyre beljebb kerül és folyamatosan észak, északkeleti irányba tart. A Dunántúl és a Dél-Alföld mellett hajnaltól már középen és az Észak-Alföldön is havazik. A reggeli órákban pedig az északi, északkeleti tájakat is eléri a hóesés. Napközben dél felől csökkenni kezd a csapadék, estére elhagyja az országot a csapadékzóna. A nap folyamán 8 cm hótakaró alakulhat ki. Az összegzett friss hóréteg a déli határ mentén lehet a legtöbb, ott helyenként akár 15 cm mennyiséget is elérheti.

Északnyugaton a ködös, illetve zúzmarás köddel borított tájakon kis körzetekben tartósan megmaradhat a köd.

Többfelé havasak a főutak

A kedden kezdődött havazás miatt a Dunántúl, a Dél-Alföld és az Észak-Alföld fő- és mellékútjai havasak, hókásásak vagy sónedvesek – közölte szerda reggel honlapján az Útinform.

A gyorsforgalmi utak általában sónedvesek, az M7-es autópályán lehet számítani havas, hókásás szakaszokra.

Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye továbbra is csapadék mentes, Baranya és Somogy megyében pedig megszűnt a havazás, az ország többi részén havazik – írták.

Sok a baleset országszerte

Lezárták az M6-os autópályát, miután teherautók ütköztek a pálya Pécs felé vezető oldalán.

Öten sérültek meg egy balesetben az 51-es főúton Baja és Bátmonostor között. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság azt írta, hogy két személyautó ütközött össze. A főutat a helyszínelés idejére mindkét irányban lezárták, kerülni Vaskút felé lehet.

Nyárlőrincnél kamion és személyautó karambolozott a 44-es úton. A főút 18-as kilométerének közelében történt balesetben egy ember megsérült. Az érintett útszakaszon félpályás lezárás mellett helyszínelnek.

A 85-ös úton Hegykőnél két személyautó ütközött, a balesetben egy ember meghalt. A műszaki mentés idejére a főúton a forgalom rendőri irányítás mellett, félpályán halad – írta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

