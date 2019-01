Novák: Prioritási lista a nemzeti konzultáció

2019. január 23. 13:56

Prioritási listát állítottak az emberek a családok védelméről szóló nemzeti konzultáción, amelynek kérdőívét mintegy 1,4 millióan töltötték ki – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Novák Katalin azt mondta, egyetértés van a magyar emberek között abban, hogy a magyar gyerekek születésében látják a jövőt, és nem külső forrásokra szeretnének támaszkodni, ugyanis minden kérdésnél 90 százalék fölötti volt az igen válaszok aránya. Ez komoly felhatalmazást ad a kormánynak – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy a legtámogatottabb a gyermekek biztonságáról szóló kérdés volt. Ez alapján jól látszik, hogy ebben a kérdésben az államnak komoly feladatai vannak. A fiatalok életkezdését szolgáló segítséget is fontos feladatként jelölték meg, ezért erre is javaslatokat készítenek – ismertette az államtitkár.

hirado.hu - M1