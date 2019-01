Férfi kézilabda-vb - Kikapott a norvégoktól és kiesett a magyar válogatott

2019. január 23. 21:04

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem játszhat az olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért a német-dán közös rendezésű világbajnokságon, miután a középdöntő záró fordulójában Herningben 35-26-ra kikapott a norvég csapattól, így tizedikként zárt.

Elméletileg a 2-7. helyezettek vehetnek részt a jövő tavasszal sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon, de a tizediknek is marad esélye az indulásra, ha a vb legjobb kilenc csapatából Egyiptom megnyeri az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pánamerikai bajnokságot, míg a német-francia-horvát-spanyol-dán-norvég-svéd hetesből az egyik Európa-bajnok lesz.

A magyarok Koppenhágában a csoportkört két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, a középdöntőt pedig egy győzelemmel és két vereséggel zárták, így a herningi II. csoportban az ötödik helyet szerezték meg, mert Egyiptommal azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel végeztek.



Eredmény, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, II. csoport:

Norvégia-Magyarország 35-26 (16-13)



Herning, 9000 néző, v.: Schulze, Tönnies (németek)

lövések/gólok: 48/35, illetve 43/26

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/6

kiállítások: 8, illetve 8 perc



Magyarország: Mikler - Hornyák, Bodó 4, Bánhidi 4, Lékai 5, Balogh Zs. 11, Bóka 1, cserék: Székely (kapus), Nagy L. 1, Schuch, Ligetvári, Sipos, Ilyés, Juhász, Szita, Máthé, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



A magyar válogatott annak ismeretében lépett pályára, hogy a győzelem és a döntetlen mellett a négygólos, vagy annál kisebb különbségű vereség, illetve legalább 25 lőtt gól esetén az ötgólos kudarc is elegendő számára a csoport negyedik helyének megszerzéséhez, ami az olimpiai selejtezőt érő hetedik helyezésért sorra kerülő szombati meccs miatt volt fontos.

Az előző világbajnokságon ezüstérmes norvégok Magnus Jöndal góljainak köszönhetően jól kezdtek, és a német játékvezetők is segítették őket, öt perc alatt három magyar játékost állítottak ki. A magyarok a következő világbajnokság házigazdájával, Egyiptommal futottak versenyt a csoport negyedik helyéért, a meccset pedig a helyszínen tekintette meg a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke, az egyiptomi Hasszan Musztafa is.

A 15. percben került először négygólos hátrányba a válogatott - ebben a támadások során elkövetett hibák is közrejátszottak -, ekkor Csoknyai István szövetségi kapitány időt kért. Csapatának ezt követően is akadtak gondjai - védekezésben és támadásban is -, és mivel a hajrában kétszer is a kapufát találták el a magyarok, a szünetben háromgólos hátrányban voltak.

Már a második félidő negyedik percében ki kellett kérnie második idejét a magyar szakmai stábnak, mert az átvariált felállás ellenére a norvégok 4-0-s sorozatot produkáltak (20-14). A folytatásban az újabb időkérés és a kapuscsere sem segített, az ellenfél szinte tetszés szerint érte el góljait, és hatékonyan védekezett, így a meccs háromnegyedénél már tíz találattal jobban állt.

A hajrában némileg csökkent a különbség, de nem a szükséges mértékben, így a nemzeti csapat nem vehet részt az ötkarikás selejtezőért folyó szombati helyosztón, amit a hetedik helyért rendeznek.

A norvégok legeredményesebb játékosa Magnus Jöndal és Magnus Röd volt egyaránt hét góllal. A magyar kapusok közül Mikler Roland 34-ből hét, Székely Márton pedig hatból egy lövést védett. A két együttes harmincadik egymás elleni meccsén - 18 magyar siker és két döntetlen mellett - a tizedik norvég győzelem született.

A középdöntő-csoportok első és a második helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok az ötödik helyért, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszhatnak.

Csoknyai: rengeteg indításgólt kaptunk

Csoknyai István szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azért veszített 35-26-ra Norvégiával szemben, mert rengeteg gólt kapott indításból a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján, szerdán Herningben.

"Az első félidőben még megfelelő volt a játékunk elöl és hátul is, mérkőzésben voltunk, és nem kaptunk sok találatot indításból. A szünet után rengeteg indításgólt kaptunk a támadásbeli hibák miatt, a védekezés sem tudott megújulni, így sajnos nem tudtuk elérni célunkat" - nyilatkozta az edző.

A magyarok célja legalább a hetedik hely megszerzése volt a tornán, mivel elméletileg a 2-7. helyezettek vehetnek részt a jövő áprilisban sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon, de a tizedik helyen záró magyar együttesnek is marad esélye az indulásra, ha a vb legjobb kilenc csapatából Egyiptom megnyeri az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pánamerikai bajnokságot, míg a német-francia-horvát-spanyol-dán-norvég-svéd hetesből az egyik Európa-bajnok lesz.

Mikler Roland hangsúlyozta, nagy volt rajtuk a nyomás, szinte végig rohantak az eredmény után, és bár szerettek volna győzni, hamar kiderült, hogy a norvégok jobbak, hiszen remek formában vannak.

"Egyszer-egyszer felcsillant a remény, hogy elérjük a megfelelő eredményt, de nem sikerült, nagyon sajnálom" - tette hozzá a kapus, aki 34 lövésből hetet védett. Hozzátette, a norvégok azt szerették volna elérni, hogy a lehető legkevesebbet támadjanak a felállt magyar védőfallal szemben, és ez sikerült is nekik, a góljaik döntő többségét nagy ziccerből dobták.

A Telekom Veszprém kapusa emlékeztetett rá, hogy a csoportkörben döntetlent játszottak Egyiptommal, és az ezáltal elveszített egy pontot később nem tudták egy bravúrral visszaszerezni, ezért nem jutottak tovább.

Ilyés Ferenc elismerte, hogy a végére elfáradtak és sokat hibáztak, ráadásul éppen azzal a norvég csapattal találkoztak, amely a mezőnyben a legjobban alkalmazza a lerohanásokon alapuló gyors kézilabdát.

"Bíztam benne, hogy elérjük a célunkat. Nem így terveztem a válogatottbeli búcsút, hiszen az olimpia már nem fért volna bele, de nagyon szerettem volna, ha a fiataloknak sikerül" - fogalmazott a megbízott csapatkapitány. A Grundfos Tatabánya védőspecialistája a magyar mezőnyjátékosok közül egyedüliként gól nélkül zárta a tornát.

A magyarok Koppenhágában a csoportkört két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, a középdöntőt pedig egy győzelemmel és két vereséggel zárták, így a herningi II. csoportban az ötödik helyet szerezték meg, mert Egyiptommal azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel végeztek.

"Nem erre számítottunk és nem így készültünk. Az első felvonásban még tartottuk magunkat, de a második félidőre úgy jöttek ki a norvégok, hogy sajnos nem tudtuk megállítani őket, mi pedig az öltözőben maradtunk, és olyan buta hibákat követtünk el, amiből indításgólokat kaptunk és nagy lett a különbség" - magyarázta Bánhidi Bence.

Elismerte, sok technikai hibát követtek el, és a védekezésük sem olyan volt, amilyennek kellett volna lennie.

"Nagyon csalódott vagyok, mert valószínű, hogy ezzel lecsúszunk az olimpiáról, de szerintem nem ezen a meccsen ment el, szerintem a csoportkörben Egyiptom ellen az a döntetlen nem kellett volna" - vélekedett a MOL-Pick Szeged beállója, aki hat lövésből négy gólt dobott.

MTI