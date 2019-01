Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

2019. január 24. 21:48

Iváncsik Attila kárpátaljai újságíró, a 21TV Ungvár magyar szerkesztőségének munkatársa kapta idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elismerését Veres András győri megyés püspök, a testület elnöke adta át csütörtök este Budapesten.

Veres András a díjazottat méltatva kiemelte: Iváncsik Attila azért kapja az elismerést, mert képes a háború fenyegető közelségében élő kárpátaljai emberekről szólni.

Ugyanakkor reményt is ad azoknak, akikről beszél, hiszen tudósításai nemcsak a szenvedésről szólnak, hanem arról is, hogy minden nehézség ellenére van értelme a Kárpátalján élők küzdelmeinek.

Az MKPK elnöke reményét fejezte ki, hogy az ösztöndíj az elismerés mellett bátorítás is, hogy Iváncsik Attila ezután még elkötelezettebben "akarjon és merjen szólni az evangélium és szeretet nyelvén".

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek köszöntőjében arról beszélt: Szalézi Szent Ferenc azért lett az újságírók védőszentje, mert képes volt írásaival a "tömegek lelkére hatni".

Hozzátette: az, hogy a médiának van védőszentje, azt is jelenti, hogy a mai újságírók is lehetnek szentek, előttük is nyitva áll a szentté válás útja.

A bíboros szerint a médiának ahhoz, hogy a mai tömegtájékoztatás világát az "evangélium szerint alakítsa", az "igazság és a szeretet kultúráját kell terjesztenie".

Példaként említette II. János Pál pápa halálát és temetését, ami épp a média segítségével "rázta meg az egész világot". Ehhez azonban olyan médiára volt szükség, amely "tisztességgel és a helyzet valódi drámájának megfelelően közvetítette az eseményeket", elérve ezzel, hogy azelőtt sosem látott tömeg, milliárdnyi ember érezze közel magához mindazt, ami történt.

Hogy a hiteles tájékoztatásért egy-egy újságíró mikor mennyit tehet, azt a Gondviselés, a helyzet és az egyéni felelősség együtt határozza meg - tette hozzá Erdő Péter.

Iváncsik Attila a felolvasott laudáció szerint 1986-ban született, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Szakán szerzett diplomát 2008-ban.

2008-tól tíz éven keresztül a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió és Rádió Társaság, majd az Ukrán Nemzeti Televíziótársaság magyar szerkesztőségénél volt szerkesztő-riporter, majd ugyanitt főszerkesztőként is dolgozott.

2009-től rendszeresen készít anyagokat a Kossuth Rádiónak a kárpátaljai magyarság mindennapjairól, nehézségeiről, politikai harcairól. Emellett forgat az M1 hírcsatorna és a Duna TV Élő Egyház című műsorának.

2018 novemberétől a legújabb kárpátaljai magyar televízió és rádió, a 21TV Ungvár munkatársa.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül az MKPK 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért a nem egyházi sajtóban.

Szalézi Szent Ferencet (1567-1622) XI. Piusz pápa 1923-ban jelölte ki az újságírók védőszentjének. A savoyai születésű genfi püspököt 1665-ben avatták szentté, 1877-ben pedig egyházdoktorrá nyilvánították. Legismertebb műve a Filotea (A jámborság útja).

Írásaiban kerülte a dagályosságot és a mesterkéltséget, egyszerűen, közérthetően fogalmazott. Stílusát a francia akadémia is mintaszerűnek ítélte.

MTI