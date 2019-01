Sargentini üzent Orbánnak

2019. január 25. 18:26

Az EU-nak kötelessége megvédeni a magyarokat a saját kormányuktól

Jelenleg nem tervez Magyarországra jönni Judith Sargentini, de nem is tartaná most jó ötletnek. Amíg a magyar kormány uszító hangon beszél róla, addig szerinte nem lehet tudni, hogy mindez hogyan legitimizálja vele szemben a gyűlöletet. Ez akár fizikai erőszakban is megjelenhet – nyilatkozta a Magyar Hangnak adott interjújában. (Ezt már novemberben is mondta az RTL holland csatornájának.)

A nevét viselő jelentés európai parlamenti elfogadása után Sargentinit a magyar kormánypárti sajtó célkeresztbe vette, az Orbán-kormány pedig Soros György fizetett ügynökének nevezte.

– A probléma, amelyre én rátaláltam, és feltártam, az az, hogy a magyar kormány hogyan kezeli saját polgárai jogait. Minden európai polgárnak egyenlő jogai vannak. A magyar állampolgárokat is ugyanazon jogok illetik meg, mint a holland, francia vagy belga polgárokat. Kötelességünk védeni a polgárokat a saját kormányuk részéről tapasztalható tendenciákkal szemben is. Ez volt az, amit megpróbáltam elérni. Tudom, azt mondták, hogy engem külső forrásokból támogattak, de ez nem igaz, ilyen nem történt – mondta erről a politikus.

Orbán Viktor és Judith Sargentini az EP-vitán Fotó: Szecsődi Balázs

Az interjúban Sargentini üzent az Orbán-kormánynak. Egyrészt azt, hogy az EU-s tagállamok aláírták az értékekről és alapelvekről szóló megállapodást. Ezek tartalmazzák az összes alapvető emberi jogot, a férfiak és a nők közötti egyenlőséget, a diszkrimináció tilalmát, az igazságszolgáltatás előtti egyenlőséget a gyülekezési jogot és a jogot a független médiát, és aki ezt nem tartja tiszteletben, az nem élvezheti az Európai Unió előnyeit. Másrészt úgy gondolja, hogy a magyar polgárok az EU-ban akarnak maradni, és védelmet keresnek az EU-nál.

– Ezért a mi feladatunk kiállni értük – hangsúlyozta újra, hozzátéve, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a győztes mindent visz.

Az interjúban Sargentinit megkérdezték arról is, mivel magyarázza, hogy a Fideszt az antidemokratikus intézkedései ellenére háromszor is nagy többséggel választották meg a magyarok. Erre úgy felelt, meg tudja érteni, ha valaki a változásra szavaz, mert csalódik a hatalmon lévő politikai pártokban, de azt őszintén nem érti, hogy ha valaki új munkahelyeket ígér, akkor miért zárat be újságokat.

– Az újságok bezárása hogyan eredményez új munkahelyeket, hogyan javítja az egészségügyi szolgáltatásokat vagy az oktatás színvonalát? – firtatta.

Szerinte hihetetlen, ami a magyar ellenzéki képviselőkkel történt az MTVA székházában, és hogy a közmédia se a tüntetésekről, se a bántalmazásokról nem számolt be, és csalódott amiért a 7. cikkely szerinti eljárás nem halad kellőképpen. – Úgy tűnik, hogy az osztrák elnökség vonakodott a további lépések megtételétől, inkább továbbadták a számukra kínos kérdést a románoknak. Onnan még nem hallottam konkrét intézkedésekről. Közben az Európai Néppárt is csendben maradt a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatban. Az Európai Parlament kétharmada nagyon egyértelmű jelzést küldött a tanácsnak: fel kell lépni a magyar demokrácia eróziójával szemben – jelentette ki.

