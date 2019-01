A botrányok ellenére is együttműködne az ellenzék a Jobbikkal

2019. január 25. 22:56

A párt elnökéhez köthető botrányok kapcsán több baloldali ellenzéki politikust is arról kérdezték az újságírók, hogy ezek után is hajlandóak-e vele összefogni. Annak ellenére, hogy néhány éve, sőt sokan még néhány hónapja is elítélték a Jobbikot radikális nézetei miatt, úgy tűnik, most már szívesen működnek együtt a párttal.

Mindenkinek össze kell fognia mindenkivel az idei választásokra – ezt hangoztatta a legutóbbi tüntetésen is az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, aki szerint ennél most nincs is fontosabb feladat. Úgy fogalmazott: zárt egységben egy politikai alakzatot kell felállítani minden ellenzéki pártnak a következő két választáson, különben vége lesz a dalnak – hangzott el az M1 híradójában.

A szocialista politikus – az újabb botrányok ellenére – ide sorolta a Jobbikot is. Csütörtökön saját maga fejtette ki, hogy bár fél éve még elzárkózott a párttól a radikális nézetei miatt, mára érdemesnek tartja őket az összefogásra.

Párttársa, Bangóné Borbély Ildikó is kiáll emellett. A szocialista politikus pénteken azt mondta, nem szólnak bele a Jobbik belügyeibe és már zajlanak a tárgyalások a közös EP-listával kapcsolatban.

Együttműködésre van szükség

A Demokratikus Koalíció sem határolódik el a Jobbiktól. Arató Gergely úgy fogalmazott, hogy bár ég és föld a különbség a DK és a Jobbik nézetei között, együttműködésre van szükség. A DK-s országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: minden hazafival együtt szeretnének működni, aki le akarja váltani a jelenlegi kormányt.

A Párbeszéd is csak a szövetséget tartja szem előtt. Karácsony Gergely úgy véli: bár a Jobbik múltja és Sneider Tamás ügyei vállalhatatlanok, a jövőben mégis számítanak rájuk. Véleménye szerint ez az ügy nem lehet akadálya annak, hogy a későbbiekben is együttműködjenek.

A Jobbik volt alelnöke, Dúró Dóra szerint történhet bármi, az egyesült balliberális tömb már nem fog letérni arról a közös útról, amelyre saját magukat helyezték. Véleménye szerint legkésőbb az önkormányzati választásokra ez az összefogás már a jelöltek szintjén is meg fog valósulni.

Stabil támogatottságot várnak?

Az M1-nek nyilatkozó politológus szerint ráadásul a baloldali pártok azt remélik, hogy nekik kedvez majd a Jobbik sodródása, minimum azáltal, hogy tovább csökken a párt támogatottsága.

Kiszelly Zoltán úgy fogalmazott: „megfeleződött a Jobbik támogatottsága Sneider elnök regnálása alatt, hogyha ez így folytatódik, akkor a Jobbik előbb utóbb stabil egyszámjegyű támogatottságú párt lesz. A politológus kitért arra is, bár most próbálnak belekapaszkodni az ellenzéki pártok egy közös EP-listába, azok döntenek jól, akik nem állnak be e mögé. Egy ilyen esetleges összefogás ugyanis csak tovább aprózná a szavazótáborukat.

