Botka szerint előny, hogy Szegedre nem mennek beruházások

2019. január 26. 17:53

Szeged szocialista polgármestere szerint előny, hogy a városba nem települt nagy ipari beruházás sem az elmúlt években, mert, mint mondta, a 2008-as válság során sorra mentek tönkre azok a települések, ahol például autóipari vagy híradástechnikai összeszerelő üzem működött. Kijelentését élesen bírálta a helyi ellenzék és úgy tűnik, a témában érintett polgármesterek sem értenek vele egyet.

Évértékelő beszédében tért ki Botka László arra, hogy Szegeden a helyi iparűzési adó mértéke nem sokat változott az elmúlt 10 évben. A szocialista politikus szerint a városba nem kellenek nagy ipari cégek, és azok adóforintjaira sincs szükség.

"Sorban dőltek be a korábban irigyelt, főleg dunántúli városok, települések, ahová odatelepült egy autó-összeszerelő akármi vagy egy telefon-összeszerelő akármi, teremtett 2-3000 munkahelyet, fizetett a kisváros méretéhez képest egy halom iparűzési adót, majd jött a gazdasági válság, elvitték Indiába vagy Kínába, azt ott maradtak hoppon. Tehát ebből a szempontból a szegedi gazdaságnak, az hogy ilyen mértéken kiegyensúlyozott, és nincs egy túlsúlyos szereplője és ágazata, ha úgy tetszik, egy előnynek, egy védelemnek tekintem".– állítja Szeged szocialista polgármestere.

Magyarországon egyedülállóként talán Szeged polgármestere örvend ennek az eredménynek, hogy nincs gazdasági fellendülés, nincs új adózó. A Fidesz szerint szégyen, hogy a szegedi polgármester arra büszke, hogy az adóbevételeket csak szinten tudja tartani, és nem a város gyarapodása a fontos neki–nyilatkozta az ellenzéki Fidesz szegedi elnöke, Bartók Csaba.

Ahelyett, hogy azon törekedne a polgármester úr, hogy minél több szereplője legyen, minél több nagyadózója legyen a városnak, ehelyett gyakorlatilag, az ő elmondása szerint az a jó, ha nem csinálunk semmit – tette hozzá Bartók Csaba.

A Szegednél kisebb Kecskeméten 2008-óta folyamatosan nő az iparűzési adóbevétel, 2018-ban már 9 milliárd forintnál is több folyt be a városkasszába. Kecskemét városvezetése fontosnak tartja a nagy ipari cégek letelepedését. Több magyarországi település is jobban áll, mint Szeged. Győrben például 20 milliárd, Székesfehérváron pedig 14 milliárd forint a helyi adóbevétel.

888.hu