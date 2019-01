Erősödjenek a diaszpóra- és a szórványmagyarság közötti kapcsolatok

2019. január 26. 22:44

Az anyaország támogatja a diaszpóra- és a szórványmagyarság közötti kapcsolatok erősítését – hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az MTI-nek telefonon adott interjújában szombaton.

A miniszteri biztos a minneapolisi magyarságnál tett kétnapos látogatást. Minnesota államban mintegy 14 ezer magyar él, legnagyobb szervezetük Minneapolisban van.

Szilágyi Péter látogatást tett a North Memorial Kórházban és a magyar iskolában, valamint részt vett a magyar állampolgársági eskütételen.

Az MTI-nek elmondta: a North Memorial Kórházban egy nonprofit szervezet egészségügyi és orvosi eszközöket gyűjt, amelyeket a Kárpát-medencei szórványban élő magyar közösségekhez juttat el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinációjával zajló, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának anyagi támogatásával megvalósuló akciót Grauzer Csilla minnesotai tiszteletbeli konzul irányítja, és a helyi magyarság önkéntes munkáján alapszik.

„A kezdeményezés nagyszerű példája a világ különböző pontjain, diaszpórában és szórványban élő magyarság összefogásának, akik az óriási távolságok ellenére az élet minden területén próbálják segíteni egymást” – fogalmazott Szilágyi Péter.

Hozzátette: a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága örömmel állt a kezdeményezés mellé és nyújtott anyagi támogatást.

A miniszteri biztos a magyar kormány diaszpóra-politikájáról tartott előadásában felidézte: 2010 jelképes dátum az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok számára, hiszen Magyarország ekkor mondta ki, hogy a diaszpórában élők egyenrangú tagjai a magyar nemzetnek, és megilleti őket a magyar állampolgárság.

Felidézte azt is, hogy 2011, a Magyar Diaszpóra Tanács megalakítása óta folyamatosan bővül az anyaországtól távol élő magyarságnak kínált programok sora, és ezek közül is kiemelte a Kőrösi Csoma Sándor-programot, amelynek ösztöndíjasai segítik a minneapolisi magyar szervezet és a Misi iskola munkáját is.

Elmondta, hogy éppen a napokban tértek haza az ösztöndíjasok a déli félteke országaiból, hamarosan pedig újabb ösztöndíjasok utazhatnak a világ legnagyobb magyar közösségeihez.

Szilágyi Péter az MTI-nek is kiemelte, hogy idén is ezer diaszpórában élő fiatal látogathat az anyaországba és a szomszédos országok magyarok lakta területeire a Rákóczi Szövetség programja keretében, amely a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg. Hozzáfűzte: a cél, hogy minél szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok között.

Minneapolisi látogatását követően Szilágyi Péter Chicagóba, az ottani magyar közösséghez utazott.

MTI