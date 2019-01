Megszólalt az ÁSZ a Kétfarkú Kutya Párt ügyében

2019. január 27. 16:59

A jelentéstervezetekben lévő megállapítások és egyéb információk nyilvánossá tétele jogosulatlan adatkezelést valósít meg, ami veszélyezteti a jogállam működését – közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vasárnap az MTI-vel.

Vasárnap több portálon is beszámoltak arról, hogy az ÁSZ a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) költségvetési támogatásának felhasználását is problémásnak találta. Az atv.hu azt is megjegyezte, hogy bár az ÁSZ jelentéstervezetét nem szabad nyilvánosságra hozni, az MKKP válaszai elérhetőek a honlapon, mindenki belenézhet a dokumentumba.

Az ÁSZ tavaly október 4-én közölte, hogy kezdeményezte a Párbeszéd és a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését, mert a két jelölőszervezet nem biztosította a kampánypénzek ellenőrzésének feltételeit, a két párt nem biztosította az ellenőrzés lefolytatását, a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető.

Vasárnapi közleményében az ÁSZ kifejtette: a számvevőszék törvényi előírás alapján a 2018. április 8-i országgyűlési választást követő egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. A hatályos törvényi előírás alapján az ÁSZ a választáson induló és azon mandátumhoz jutott jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elért jelölőszervezetek elszámolásait ellenőrzi.

Azt írták: a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek törvényben előírt ellenőrzése keretében hét jelölőszervezet – a Demokratikus Koalíció, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Magyar Szocialista Párt és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata – ellenőrzése van folyamatban.

„Az ellenőrzött szervezetek részére megküldött jelentéstervezetek, valamint az abban lévő számvevőszéki megállapítások még tervezetek és nem nyilvánosak” – hangsúlyozták, hozzátéve: az ÁSZ minden megállapítását jelentésekbe foglalja, amelyeket az ellenőrzött szervezetek észrevételeinek értékelése után a lehető leghamarabb nyilvánosságra hoz.

Kiemelték azt is, hogy ellenőrzései során az ÁSZ mindenben a vonatkozó törvényi előírások szerint, a jogállam védelme, a törvényi előírások betartása érdekében jár el, és a vonatkozó törvények keretei között minden párt számára ugyanazt a jogszabályok szerinti eljárást biztosítja. Az ÁSZ minden pártot azonos törvényi előírások alapján és eljárási szabályok szerint ellenőriz.

Az ÁSZ emlékeztetett továbbá arra is, hogy hírportálján több alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, valamint az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírt ellenőrzéséről. Az ÁSZ a hivatalos kampány megkezdése előtt, 2018. február 16-án tájékoztatót is közzétett, amely az általános tudnivalók mellett bemutatta a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit, valamint a minden érintett jelölőszervezetre egységesen vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ÁSZ közleményében tudatta: minden közpénzt használó szervezetnek, így a pártoknak is biztosítaniuk kell az átláthatóságot és elszámoltathatóságot. Kiemelt közérdek, hogy a döntő mértékben közpénzekből működő pártok gazdálkodása – közte a kampánypénzek felhasználása – törvényes és példamutató legyen. A számviteli, a párt- és a kampánytörvény egyértelmű és kötelező előírásokat határoz meg a pártoknak, ezek – illetve a számvevőszéki törvény – betartása teremti meg a pártok gazdálkodásának és a kampánypénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát – írta az ÁSZ.

hirado.hu - MTI