Aligátor segít egy amerikai férfinak a depresszió leküzdésében

2019. január 28. 16:26

A Pennsylvaniában élő 65 éves férfi depresszióval küzd, azonban a Wally névre keresztelt másfél méteres aligátor mellett azt érzi, minden rendben. Az orvos azt mondta betegének, hogy amennyiben segíti a gyógyulásban, az állat maradhat a férfinál. Joie Henney nem szeretett volna gyógyszereket szedni, ezért úgy gondolta, hogy érzelmi támogatásként egy állat is megfelelő lehet – nyilatkozta a Philly.com-nak.

Wallyt 14 hónapos korában mentették meg a floridai Orlandóban. A jelenleg másfél méteres állat akár öt méter hosszúságúra is megnőhet. A férfi csirkeszárnnyal eteti a hüllőt. Az aligátor gazdája tisztában van vele, hogy az állat ragadozó és akár veszélyes is lehet, azonban ennek ellenére szereti ölelgetni, sőt, még sétálni is elviszi, akárcsak egy kutyát.

hirado.hu