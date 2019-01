Több tízezer látogató az agrárkiállításon

2019. január 28. 16:49

Mintegy 46 ezren látogattak ki az idén az Agromash Expo és Agrárgépshow-ra, hogy megtekintsék a több mint 350 kiállító termékeit, szolgáltatásait – közölte a Hungexpo Zrt. szombaton. A kiállítás termékversenydíjára rekordszámú, 41 pályamű érkezett. A Hazai Termékfejlesztési-díjat a Pannon Agroteh Kft., a Nemzetközi Termékfejlesztési-díjat pedig az Axiál Kft. nyerte. A zsűri tizenkét pályázatot különdíjjal, további tizenhatot prémium oklevéllel jutalmazott. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége az idén is megrendezte a Legyél te is mezőgépész! bajnokságot, amelyen fiatal mezőgazdasági gépészek, gépésztechnikusok és gépjavító szakos középiskolások csapatai mérték össze szakmai tudásukat. A Hungexpón január 23–26. között megrendezett kiállításon konferenciákat is tartottak többek között az online marketingről és a jövő szántóföldi drónjairól, kertészeti és állattartási robotjairól.

