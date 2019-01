USA - ismét megkezdődött a munka valamennyi kormányzati hivatalban

2019. január 28. 20:57

Az Egyesült Államokban hétfőn reggel ismét megkezdődött a munka valamennyi kormányzati hivatalban. Ezzel véget ért az amerikai történelem leghosszabb, 35 napig tartó részleges kormányzati leállása. Egy független gazdasági elemző intézet szerint a részleges kormányzati leállással az amerikai gazdaság mintegy 11 milliárd dollárt veszített.

A leállás során mintegy 800 ezer alkalmazottat küldtek kényszerszabadságra, vagy fizetés nélkül dolgoztak az emberek.

Az elmaradt fizetéseket még a héten utalják a dolgozóknak.

A részleges leállás feloldásáról a kongresszusban pénteken született meg a megállapodás, amelynek értelmében azonban ismét csak átmeneti időre, február 15-ig szavazták meg a kongresszusban a kormányzat működéséhez szükséges törvényt. Eddig kell a törvényhozóknak megkezdeniük az egyeztetést a Donald Trump elnök által az amerikai-mexikói határra építendő fal költségeiről.

Az elnök a The Wall Street Journal című lapnak vasárnap este adott interjújában fenntartásait hangoztatta, szerinte csak 50 százalékos esély van rá, hogy tető alá hozzák a megállapodást a mexikói határon létesítendő falépítésre kért 5.7 milliárd dolláros összegről, noha egy 17 törvényhozóból álló kétpárti bizottságot is létrehoztak az egyeztetésre.

Trump hangsúlyozta azt is, hogy nem hajlandó kompromisszumra a falra kért 5.7 milliárd dollár ügyében. Nem zárta ki, hogy február 15-e után egy második részleges kormányzati leállásra is sor kerülhet.

A The Wall Street Journal és az NBC televízió hétfőn nyilvánosságra hozott, közös közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy a részleges kormányzati leállás nem hozott különösebb változást Donald Trump megítélésében, illetve támogatottságában. Ez decemberben 44 százalékos volt, januárban 43 százalékot mértek.

A lap elemzése ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a demokraták ugyan győztesen kerültek ki a részleges leállás feloldásáért folytatott vitából, de most veszélyek is leselkednek rájuk. Az elemzés ilyen veszélyként említi, hogy az NBC-vel közösen készített felmérés tanúsága szerint a demokraták támogatottsága csökkent, a decemberi 39 százalékról 35 százalékosra apadt, ami lényegében csak 1 százalékkal több a republikánusok iránti rokonszenvnél. "Az amerikaiak elsöprő többsége azt szereti, ha vezetői képesek kompromisszumokat kötni és nem ragaszkodnak merev ideológiákhoz" - idézte a The Wall Street Journal John Delaney volt demokrata párti képviselőt.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) - amely a nevével ellentétben nem a kongresszus egyik intézménye, hanem független gazdasági elemző intézet - hétfőn nyilvánosságra hozta, hogy a részleges kormányzati leállással az amerikai gazdaság mintegy 11 milliárd dollárt veszített. Ennek következtében - a CBO becslései szerint - az előző év utolsó negyedévében a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 3 milliárd dollárral csökkent.

Az elemző intézet szerint a kormányzati alkalmazottak ugyan csütörtökig megkapják elmaradt bérüket, de a kormányzatnak "bedolgozó" szolgáltatók és más kisvállalkozások jövedelme nem pótolható.

John Yarmuth, a képviselőház költségvetési bizottságának demokrata párti elnöke szerint a CBO elemzése figyelmeztetés Donald Trump számára: el kell kerülnie egy újabb részleges kormányzati leállást. "A CBO jelentése megerősíti, hogy a leállás gyöngítette az egész amerikai gazdaságot" - fogalmazott a politikus.

MTI